Bihar CM Oath Ceremony: रिकॉर्ड 10वीं बार CM बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार, गांधी मैदान में होगा समारोह

Bihar New CM: बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। बुधवार को नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को नेता चुना गया। शपथ ग्रहण समारोह पटना के गांधी मैदान में आयोजित होगा। इस समारोह में पीएम मोदी समेत एनडीए के बड़े नेताओं का जमावड़ा होगा।