राष्ट्रीय

राहुल की वोट अधिकार यात्रा में बिहार के नेताओं को नहीं मिली जगह, BJP और JDU ने कसा तंज

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की 17 अगस्त से बिहार में वोट यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। राहुल की यात्रा पर BJP और JDU ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के समन्वयकों की सूची में 25 नाम हैं, लेकिन एक भी बिहार के नेता के नाम नहीं हैं।

भारत

Pushpankar Piyush

Aug 14, 2025

राहुल गांधी पर जदयू और बीजेपी का हमला (फोटो-IANS)
राहुल गांधी पर जदयू और बीजेपी का हमला (फोटो-IANS)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के 17 अगस्त से प्रस्तावित वोट अधिकार यात्रा को लेकर भाजपा (BJP) और जदयू (JDU) ने जोरदार निशाना साधा है। सत्ताधारी गठबंधन (NDA) के नेताओं ने कहा कि यह यात्रा बिहार के मतदाताओं के मताधिकार को लेकर है, लेकिन इस यात्रा के जिला समन्वयकों की सूची में बिहार के एक भी नेता का नाम नहीं है।

बिहार के नेताओं ने नहीं मिली जिम्मेदारी

जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि यह यात्रा बिहार में होनी है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी बिहार के नेताओं को नहीं मिली। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि क्या बिहार के लोग प्रबंधन नहीं कर सकते थे? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं और बिहार के नेताओं की राजनीतिक योग्यता की बलि चढ़ा दी। यह साफ है कि उन्हें बिहारियों पर भरोसा नहीं है। बिहारी कभी बोझ नहीं बनता। उन्होंने कहा कि इस समन्वयकों की सूची में 25 नाम हैं, लेकिन एक भी बिहार के नेता के नाम नहीं हैं।

विभाजन विभीषिका दिवस: 10 लाख लोगों की मौत, 1.5 करोड़ से अधिक पलायन को मजबूर, PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि
राष्ट्रीय
विभाजन विभीषिका दिवस (फोटो- X अकाउंट बीजेपी)

क्या राहुल को बिहारियों से नफरत हो गई है?

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, वे यहां कम से कम 25 जिलों में जाएंगे, लेकिन समन्वयक अन्य राज्यों के नेताओं को बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बिहारियों से इतनी नफरत हो गई है? उन्होंने कहा कि रोहतास में पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में भीड़ नहीं पहुंची थी, इस कारण बिहारियों से यह कांग्रेस की नफरत है।

राहुल गांधी ने X पर किया ट्वीट- अब की बार, वोट चोरों की हार

राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा को लेकर X पर लिखा कि 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है। यह लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति-एक वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर रहेंगे। उन्होंने नारा देते हुए कहा- युवा, मजदूर, किसान - हर नागरिक, उठो और इस जनांदोलन से जुड़ो। अब की बार, वोट चोरों की हार - जनता की जीत, संविधान की जीत।

बिहार की जनता तय करेगी अगला सीएम: कृष्णा

राहुल गांधी की यह यात्रा रोहतास से शुरू होगी। 1 सितंबर को पटना में समाप्त होगी। इस दौरान राहुल गांधी 23 जिलों में जाकर लोगों को मतदाता अधिकारों के बारे में बताएंगे। वहीं, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने कहा कि राहुल गांधी देश में वोट को मजबूत करने निकले हैं। वह भारत के संविधान, लोकतंत्र और मतदाताओं को मजबूत करने बिहार आ रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस कौन होगा? इस पर अल्लावारू ने कहा कि प्रदेश की जनता अगला सीएम तय करेगी।

Hindi News / National News / राहुल की वोट अधिकार यात्रा में बिहार के नेताओं को नहीं मिली जगह, BJP और JDU ने कसा तंज

