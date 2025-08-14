राहुल की वोट अधिकार यात्रा में बिहार के नेताओं को नहीं मिली जगह, BJP और JDU ने कसा तंज

राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा को लेकर X पर लिखा कि 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा के साथ हम बिहार की धरती से वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है। यह लोकतंत्र, संविधान और एक व्यक्ति-एक वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। हम पूरे देश में स्वच्छ मतदाता सूची बनवाकर रहेंगे। उन्होंने नारा देते हुए कहा- युवा, मजदूर, किसान - हर नागरिक, उठो और इस जनांदोलन से जुड़ो। अब की बार, वोट चोरों की हार - जनता की जीत, संविधान की जीत।