बिहार में बेखौफ बदमाश, घर में घुस कर पिता और 12 साल के बेटे को जिंदा जलाया

मृतक सुनिल की बहन द्रौपदी कुमारी ने रोते हुए कहा कि, मेरे पाप और भाई को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मेरे दो भाई थे लेकिन राखी से पहले ही मेरे एक भाई की मौत हो गई। पीड़िता रामकल्याण के भाई सतीश कुमार मंडल ने बताया कि उसका भाई ई रिक्शा चलता है और कुछ दिन पहले गावं के एक घनश्याम नामक व्यक्ति के साथ उसका रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। सतीश ने बताया कि घनश्याम ने उसके भाई को जान से मारने की धमकी भी दी थी। साथ ही उसने कहा कि उन्होंने कई बार रात में पुलिस को फोन कर बुलाया लेकिन वह हर बार यह ही कहते थे कि एफआईआर दर्ज करवाओ फिर आएंगे। पुलिस ने इस मामले में एफाआईआर दर्ज कर घनश्याम को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।