बिहार में बेखौफ बदमाश, घर में घुस कर पिता और 12 साल के बेटे को जिंदा जलाया

बिहार धीरे धीरे अपराधों का केंद्र बनता जा रहा है। यहां आए दिन किसी न किसी बड़े अपराध की घटना सामने आती है जो सरकार और पुलिस की लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े करती है। हाल ही राज्य के कटिहार जिले में भी एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिस सुन कर आपकी रूह कांप जाएगी। जिले के कदवा थाना क्षेत्र में एक मामूली रास्ते के विवाद के चलते कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक घर में घुस कर सोते हुए पिता और बेटे को जिंदा जला दिया। घटना में 12 साल के बेटे की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि पिता अभी भी अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है।
पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, कदवा थाना क्षेत्र के कचौरी गांव में गुरुवार रात पीड़ित रामकल्याण मंडल और उसका बेटा सुनील कुमार अपने घर के बरामदे में सो रहे थे और परिवार के बाकि सदस्य घर के अंदर सोए हुए थे। तभी अचानक अपराधी घर में घुसे और सोते हुए रामकल्याण और सुनील के ऊपर पैट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। दोनों की चीख पुकार सुन कर आस पास के लोग और परिवार के अन्य सदस्य इकट्ठा हो गए। इसके बाद घायलों को गंभीर अवस्था में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां से उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान बेटे सुनिल की मौत हो गई जबकि पिता का अभी भी उपचार चल रहा है।
मृतक सुनिल की बहन द्रौपदी कुमारी ने रोते हुए कहा कि, मेरे पाप और भाई को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मेरे दो भाई थे लेकिन राखी से पहले ही मेरे एक भाई की मौत हो गई। पीड़िता रामकल्याण के भाई सतीश कुमार मंडल ने बताया कि उसका भाई ई रिक्शा चलता है और कुछ दिन पहले गावं के एक घनश्याम नामक व्यक्ति के साथ उसका रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। सतीश ने बताया कि घनश्याम ने उसके भाई को जान से मारने की धमकी भी दी थी। साथ ही उसने कहा कि उन्होंने कई बार रात में पुलिस को फोन कर बुलाया लेकिन वह हर बार यह ही कहते थे कि एफआईआर दर्ज करवाओ फिर आएंगे। पुलिस ने इस मामले में एफाआईआर दर्ज कर घनश्याम को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।