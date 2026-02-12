लाखों के जेवरात के साथ 8 महिलाएं समेत 10 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बंगाल के गिरोह का किया भंड़ाफोड़

चोरी गैंग का भंडाफोड़
बिहार के दानापुर रेल पुलिस ने हाल ही में क्षेत्र में हुई बड़ी जेवरात चोरी के मामले में सफलता हासिल की है। अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 8 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लगभग 25-30 लाख रुपये मूल्य के चोरी किए गए सोने-चांदी के जेवरात पश्चिम बंगाल और झारखंड के धनबाद से बरामद किए हैं।
जानकारी के अनुसार, घटना 8 फरवरी की सुबह लगभग पौने छह बजे की है। बक्सर के बड़की नैनीजोड़ की निवासी रिंकू कुमारी, जो वर्तमान में शाहपुर थाना क्षेत्र के रघुरामपुर में रहती हैं, अपने चचेरी ननद की शादी में शामिल होने के लिए दानापुर स्टेशन पर आई थीं। रिंकू विभूति एक्सप्रेस पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर बैठी थीं। भीड़ का फायदा उठाते हुए चोरों ने उनकी पर्स से टिफिन डब्बे में रखे महंगे जेवरात चोरी कर लिए।
रेल डीएसपी कंचन राज ने बताया कि सूचना मिलने के बाद दानापुर और पाटलिपुत्र GRP, RPF, DIU और CID की एक संयुक्त टीम बनाई गई। स्टेशन परिसर और आसपास के CCTV फुटेज की जांच कर संदिग्धों की पहचान की गई। इसके बाद खगौल, लख, सचिवालय क्षेत्र और मोकामा सहित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई।
छापेमारी में पश्चिम बंगाल के वर्धमान के कुल्टी थाना क्षेत्र के निवासी आरोपी पकड़े गए, जिनमें-
सभी आरोपी खगौल के लखपर में रहते थे।
पुलिस ने बताया कि इनकी निशानदेही पर पश्चिम बंगाल और धनबाद से चोरी किए गए सभी जेवरात बरामद हुए। इनमें शामिल हैं:
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग