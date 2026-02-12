लाखों के जेवरात के साथ 8 महिलाएं समेत 10 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बंगाल के गिरोह का किया भंड़ाफोड़

जानकारी के अनुसार, घटना 8 फरवरी की सुबह लगभग पौने छह बजे की है। बक्सर के बड़की नैनीजोड़ की निवासी रिंकू कुमारी, जो वर्तमान में शाहपुर थाना क्षेत्र के रघुरामपुर में रहती हैं, अपने चचेरी ननद की शादी में शामिल होने के लिए दानापुर स्टेशन पर आई थीं। रिंकू विभूति एक्सप्रेस पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर बैठी थीं। भीड़ का फायदा उठाते हुए चोरों ने उनकी पर्स से टिफिन डब्बे में रखे महंगे जेवरात चोरी कर लिए।