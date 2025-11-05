पटना एयरपोर्ट पर हुआ लालू के बेटों का आमना-सामना, तेजस्वी ने की बात तो मुंह फेर कर आगे बढ़ गए तेजप्रताप

इसी दौरान महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी वहां पहुंच गए। इसके बाद एक व्यक्ति आया और उसने तेज प्रताप को बताया कि तेजस्वी वहां है। यूट्यूबर भाटिया को देखकर तेजस्वी मुस्कुराए और बोले कि, क्या शॉपिंग करा रहे हैं, भइया। जिसके जवाब में भाटिया ने कहा, वो हमको गिफ़्ट दे रहे हैं। यह सुनकर तेजस्वी मज़ाकिया अंदाज़ में बोले, आप बहुत लकी हो। फिर यूट्यूबर ने आगे बढ़ कर तेजस्वी और सहानी से हाथ मिलाया और तेज प्रताप चुपचाप वहीं खड़े चुपचाप यह पूरा नजारा देखते रहे। उन्होंने न ही किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया दी और न ही छोटे भाई तेजस्वी से बातचीत की। बल्कि, उन्होंने तेजस्वी को देखकर मुंह फेर लिया, जिसके बाद तेजस्वी आगे बढ़ गए। लालू के दोनों बेटों के बीच सत्ता की लड़ाई जहां पहले से ही चर्चा में थी, वहीं इस 'बिना बात वाली' मुलाकात ने भी काफी सुर्खियां बटोरीं और इसका वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।