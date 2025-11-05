पटना एयरपोर्ट पर हुआ लालू के बेटों का आमना-सामना, तेजस्वी ने की बात तो मुंह फेर कर आगे बढ़ गए तेजप्रताप

पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप और तेजस्वी यादव आमने-सामने (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण में है और कल यानी 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। इन चुनावों से पहले लंबे समय तक राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्षी गठबंधन के बीच कुर्सी की जंग चली। जहां इन चुनावों में NDA) और INDIA ब्लॉक की खींचतान ने जमकर सुर्खियां बटोरीं, वहीं लालू परिवार में हुई वर्चस्व की लड़ाई भी चर्चा में बनी रही। इन चुनावों में लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे आमने-सामने है और दोनों ने कई मौकों पर एक-दूसरे को नीचा दिखाया। दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव इतना बढ़ गया है कि अब वे एक-दूसरे के सामने से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे एक-दूसरे को जानते न हों। ऐसा ही एक नज़ारा हाल ही सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि पटना एयरपोर्ट पर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का आमना-सामना होता है, लेकिन वे एक-दूसरे से कुछ भी बोले बिना मुंह फेरकर आगे निकल जाते हैं।
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले ही अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) की घोषणा की है। इन चुनावों में तेज प्रताप अपने परिवार से अलग और उनके विरोध में चुनावी रण में उतरे हैं। चुनावी प्रचार के सिलसिले में मंगलवार को तेज प्रताप अपने हेलीकॉप्टर से उड़ान भरने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे और वहां यूट्यूबर समदीश भाटिया को इंटरव्यू दे रहे थे। यह इंटरव्यू एयरपोर्ट के ड्यूटी-फ्री एरिया में फैबइंडिया स्टोर पर चल रहा था, और तेज प्रताप यहां काली 'बंडी' (पारंपरिक कुर्ता-जैसा ऊपरी वस्त्र) खरीद रहे थे। यूट्यूबर ने उनसे कहा कि आप हमको गिफ़्ट मत दीजिए, जिसके जवाब में तेज प्रताप ने कहा कि हम अपने लिए खरीद रहे हैं।
इसी दौरान महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी वहां पहुंच गए। इसके बाद एक व्यक्ति आया और उसने तेज प्रताप को बताया कि तेजस्वी वहां है। यूट्यूबर भाटिया को देखकर तेजस्वी मुस्कुराए और बोले कि, क्या शॉपिंग करा रहे हैं, भइया। जिसके जवाब में भाटिया ने कहा, वो हमको गिफ़्ट दे रहे हैं। यह सुनकर तेजस्वी मज़ाकिया अंदाज़ में बोले, आप बहुत लकी हो। फिर यूट्यूबर ने आगे बढ़ कर तेजस्वी और सहानी से हाथ मिलाया और तेज प्रताप चुपचाप वहीं खड़े चुपचाप यह पूरा नजारा देखते रहे। उन्होंने न ही किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया दी और न ही छोटे भाई तेजस्वी से बातचीत की। बल्कि, उन्होंने तेजस्वी को देखकर मुंह फेर लिया, जिसके बाद तेजस्वी आगे बढ़ गए। लालू के दोनों बेटों के बीच सत्ता की लड़ाई जहां पहले से ही चर्चा में थी, वहीं इस 'बिना बात वाली' मुलाकात ने भी काफी सुर्खियां बटोरीं और इसका वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
