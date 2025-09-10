Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: सांसदी छोड़ सकते है पप्पू यादव, बताई यह बड़ी वजह

Bihar Politics: बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुानव होने है। विधानसभा चुनावों को लेकर नेताओं ने समीकरण बैठाना शुरू कर दिया है।

पटना

Ashib Khan

Sep 10, 2025

पप्पू यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ने की जताई इच्छा (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। एनडीए और महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर अपनी-अपनी रणनीति बना रहे हैं। इसी बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। पप्पू यादव ने खुलासा करते हुए कहा कि वे सांसदी छोड़ विधायक का चुनाव लड़ सकते है। निर्दलीय सांसद के इस बयान के बाद प्रदेश में एक बार सियासी हलचल तेज हो गई है।

क्या बोले पप्पू यादव

NDTV से बात करते हुए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहेगी तो वे सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे और विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में कांग्रेस के पास कोई जननेता नहीं है। 

BJP पर साधा निशाना

उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर उठ रहे सवाल पर पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। ANI से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा- ये लोग क्रॉस वोटिंग करवाने में माहिर हैं, ये हर पार्टी को ED, CBI दिखाकर डराकर रखते हैं। जिस तरह BJD ने वोट नहीं दिया, ये भाजपा का दूसरा धड़ा है, पहले धड़े ने वोट दिया लेकिन दूसरे ने नहीं दिया। 

‘INDIA गठबंधन संविधान की रक्षा कर सकता है’

उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने INDIA गठबंधन के साथ रहकर दगा किया, उन्हें अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर, संविधान का भला किया है? अगर कोई संविधान की रक्षा कर सकता है तो वह राहुल गांधी और INDIA गठबंधन है।

निर्दलीय जीता था लोकसभा चुनाव

बता दें कि पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। वहीं लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट गठबंधन के तहत राष्ट्रीय जनता दल के खाते में चली गई थी। इस सीट से राजद ने बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया था, दूसरी तरफ पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतरे। इसके बाद पप्पू यादव ने जीत दर्ज की। 

बिहार चुनाव 2025

10 Sept 2025 08:51 pm

