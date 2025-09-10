Bihar Election 2025: सांसदी छोड़ सकते है पप्पू यादव, बताई यह बड़ी वजह

Bihar Election 2025: बिहार में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। एनडीए और महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर अपनी-अपनी रणनीति बना रहे हैं। इसी बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। पप्पू यादव ने खुलासा करते हुए कहा कि वे सांसदी छोड़ विधायक का चुनाव लड़ सकते है। निर्दलीय सांसद के इस बयान के बाद प्रदेश में एक बार सियासी हलचल तेज हो गई है।
NDTV से बात करते हुए निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस चाहेगी तो वे सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे और विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में कांग्रेस के पास कोई जननेता नहीं है।
उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर उठ रहे सवाल पर पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। ANI से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा- ये लोग क्रॉस वोटिंग करवाने में माहिर हैं, ये हर पार्टी को ED, CBI दिखाकर डराकर रखते हैं। जिस तरह BJD ने वोट नहीं दिया, ये भाजपा का दूसरा धड़ा है, पहले धड़े ने वोट दिया लेकिन दूसरे ने नहीं दिया।
उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने INDIA गठबंधन के साथ रहकर दगा किया, उन्हें अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर, संविधान का भला किया है? अगर कोई संविधान की रक्षा कर सकता है तो वह राहुल गांधी और INDIA गठबंधन है।
बता दें कि पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। वहीं लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट गठबंधन के तहत राष्ट्रीय जनता दल के खाते में चली गई थी। इस सीट से राजद ने बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया था, दूसरी तरफ पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में उतरे। इसके बाद पप्पू यादव ने जीत दर्ज की।