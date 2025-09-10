Bihar Election 2025: सांसदी छोड़ सकते है पप्पू यादव, बताई यह बड़ी वजह

Bihar Election 2025: बिहार में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। एनडीए और महागठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर अपनी-अपनी रणनीति बना रहे हैं। इसी बीच पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। पप्पू यादव ने खुलासा करते हुए कहा कि वे सांसदी छोड़ विधायक का चुनाव लड़ सकते है। निर्दलीय सांसद के इस बयान के बाद प्रदेश में एक बार सियासी हलचल तेज हो गई है।