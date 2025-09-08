Bihar Election 2025: हो गया फाइनल! इस दिन महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर लगेगी मुहर

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। दोनों ही गठबंधन ने दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं किया है। इसी बीच RLJP अध्यक्ष पशुपति पारस ने महागठबंधन में दलों के बीच सीटों का बंटवारा कब होगा इसको लेकर खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि 15-20 सितंबर के बीच महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो सकता है।