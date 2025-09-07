Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच, जानें कैसे

Bihar Politics: पशुपति पारस को शामिल करके महागठबंधन पासवान वोटो को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। पारस लंबे समय से खगड़िया की अलौली विधानसभा सीट से विधायक हैं।

पटना

Ashib Khan

Sep 07, 2025

बिहार में महागठबंधन में अब 8 पार्टी हो गई है (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने है। इससे पहले गठबंधनों में पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर रस्साकशी शुरू हो गई है। एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। महागठबंधन में दो दल शामिल होने के बाद सीट बंटवारे में पेच फंस गया है। दरअसल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस का लोजपा गुट महागठबंधन में शामिल हो गए हैं।

अब महागठबंधन में हुई 8 पार्टी

बिहार के महागठबंधन में अब 8 पार्टी हो चुकी हैं। जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, माले, CPI, CPM, VIP, जेएमएम और लोजपा (पारस गुट) हैं। इसका अर्थ है कि प्रदेश की 243 विधानसभा सीटों को 8 दलों के बीच बांटना होगा। हर दल चाहता है कि उसे अधिक से अधिक सीटें मिले। 

ये भी पढ़ें

सत्ता की किस्मत लिखने वाला सीमांचल समेटे हैं अपने आंचल में पलायन का दर्द
राष्ट्रीय
image

JMM ने मांगी 12 सीटें

राजद नेता तेजस्वी यादव के घर पर शनिवार को महागठबंधन में जेएमएम के शामिल होने का ऐलान किया गया था। अब इसके साथ ही सवाल उठने लग गया है कि जेएमएम को कितनी सीटें मिल सकती है? इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JMM ने 12 सीटों पर अपना दावा ठोका है। लेकिन चर्चा यह भी है कि जेएमएम को 7-8 सीट मिल सकती है। 

लोजपा को कितनी सीटें मिलेंगी

बता दें कि पशुपति पारस को शामिल करके महागठबंधन पासवान वोटो को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगा। पारस लंबे समय से खगड़िया की अलौली विधानसभा सीट से विधायक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पशुपति पारस की पार्टी को 2-3 सीटें जरूर मिलेंगी, जिससे उनके बेटे भी चुनाव लड़ सकते हैं। 

इस जगह फंसा पेच

दरअसल महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की वीआईपी ने 50 सीटें मांगी है। इसके अलावा चुनाव में जीतने पर डिप्टी सीएम का पद भी मांगा है। राजद के तेजस्वी यादव या कांग्रेस के लिए मुकेश सहनी को समायोजित करना मुश्किल होगा। संभावना जताई जा रही है है कि VIP को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। कई दलों को इस संख्या पर भी आपत्ति है क्योंकि पिछली बार सहनी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल 4 सीटें जीती थीं।

2020 में महागठबंधन का प्रदर्शन

विधानसभा चुनाव 2020 में राष्ट्रीय जनता दल ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 75 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 19 सीटों पर जीत मिली। ​​भाकपा-माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर जीत हासिल की। ​​माकपा ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की। ​​भाकपा ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की।

ये भी पढ़ें

Bihar Chunav 2025: राहुल, तेजस्वी और मुकेश सहनी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट में दी शिकायत, जानें क्या है पूरा मामला
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Sept 2025 07:36 pm

Hindi News / National News / Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच, जानें कैसे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट