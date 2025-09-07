Bihar Election 2025: महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच, जानें कैसे

दरअसल महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की वीआईपी ने 50 सीटें मांगी है। इसके अलावा चुनाव में जीतने पर डिप्टी सीएम का पद भी मांगा है। राजद के तेजस्वी यादव या कांग्रेस के लिए मुकेश सहनी को समायोजित करना मुश्किल होगा। संभावना जताई जा रही है है कि VIP को 20 से 25 सीटें मिल सकती हैं। कई दलों को इस संख्या पर भी आपत्ति है क्योंकि पिछली बार सहनी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल 4 सीटें जीती थीं।