Bihar Chunav 2025: राहुल, तेजस्वी और मुकेश सहनी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट में दी शिकायत, जानें क्या है पूरा मामला

पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एनडीए ने आज बिहार बंद रखा। यह बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहा। इस बंद का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया गया। NDA नेत्रियों का आरोप है कि यह घटना बिहार को कलंकित करने वाली है। मां भगवान का प्रतिमूर्ति होती है। मां अपनी कोख में नौ महीने बच्चे को रखती है। फिर कैसे किसी राजनीतिक मंच से मां को भद्दी भद्दी गालियां दी जा सकती हैं? जो हमें भगवान की तरह पाल-पोस कर बड़ा करती हैं, क्या कोई उसी मां को गाली देने के विषय में सोच सकता है?