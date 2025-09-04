Bihar Chunav 2025: राहुल, तेजस्वी और मुकेश सहनी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट में दी शिकायत, जानें क्या है पूरा मामला

Bihar Chunav 2025: वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से दरभंगा में पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और VIP चीफ मुकेश सहनी के खिलाफ इस मामले को लेकर एक व्यक्ति ने जमई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में वादी के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में 100 अज्ञात लोगों को भी इसमें अभियुक्त बनाया गया है।
बता दें कि जमुई के सतीश चंद्र गुप्ता ने महागठबंधन के नेताओं पर व्यवहार न्यायालय में परिवाद दिया है। उनके वकील ने बताया कि इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को मुख्य अभियुक्त बनाया है जबकि 100 अज्ञात लोगों का भी नाम है। उन्होंने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।
पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एनडीए ने आज बिहार बंद रखा। यह बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहा। इस बंद का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया गया। NDA नेत्रियों का आरोप है कि यह घटना बिहार को कलंकित करने वाली है। मां भगवान का प्रतिमूर्ति होती है। मां अपनी कोख में नौ महीने बच्चे को रखती है। फिर कैसे किसी राजनीतिक मंच से मां को भद्दी भद्दी गालियां दी जा सकती हैं? जो हमें भगवान की तरह पाल-पोस कर बड़ा करती हैं, क्या कोई उसी मां को गाली देने के विषय में सोच सकता है?
बिहार बंद को लेकर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा- मैं बिहार की माताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने शांतिपूर्ण बंद में भाजपा महिला मोर्चा का साथ दिया। मैं शांतिपूर्ण बंद को सफल बनाने के लिए बिहार की सभी महिलाओं और युवाओं का धन्यवाद करता हूं।
बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में मंच से एक व्यक्ति ने पीएम मोदी और उनकी मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद काफी विवाद खड़ा हो गया। हालांकि बाद में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।