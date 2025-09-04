Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Chunav 2025: राहुल, तेजस्वी और मुकेश सहनी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट में दी शिकायत, जानें क्या है पूरा मामला

Bihar Politics: जमुई के सतीश चंद्र गुप्ता ने महागठबंधन के नेताओं पर व्यवहार न्यायालय में परिवाद दिया है। उनके वकील ने बताया कि इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को मुख्य अभियुक्त बनाया है जबकि 100 अज्ञात लोगों का भी नाम है।

पटना

Ashib Khan

Sep 04, 2025

राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के खिलाफ शिकायत दर्ज (Photo-IANS)

Bihar Chunav 2025: वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से दरभंगा में पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और VIP चीफ मुकेश सहनी के खिलाफ इस मामले को लेकर एक व्यक्ति ने जमई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई है। मामले में वादी के अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में 100 अज्ञात लोगों को भी इसमें अभियुक्त बनाया गया है।

17 सितंबर को होगी सुनवाई

बता दें कि जमुई के सतीश चंद्र गुप्ता ने महागठबंधन के नेताओं पर व्यवहार न्यायालय में परिवाद दिया है। उनके वकील ने बताया कि इसमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को मुख्य अभियुक्त बनाया है जबकि 100 अज्ञात लोगों का भी नाम है। उन्होंने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। 

ये भी पढ़ें

मतुआ समुदाय ने राहुल गांधी को बंगाल आने का दिया न्यौता, क्या बीजेपी को लगेगा झटका?
राष्ट्रीय
image

एनडीए ने किया बिहार बंद

पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एनडीए ने आज बिहार बंद रखा। यह बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहा। इस बंद का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया गया। NDA नेत्रियों का आरोप है कि यह घटना बिहार को कलंकित करने वाली है। मां भगवान का प्रतिमूर्ति होती है। मां अपनी कोख में नौ महीने बच्चे को रखती है। फिर कैसे किसी राजनीतिक मंच से मां को भद्दी भद्दी गालियां दी जा सकती हैं? जो हमें भगवान की तरह पाल-पोस कर बड़ा करती हैं, क्या कोई उसी मां को गाली देने के विषय में सोच सकता है?

क्या बोले डिप्टी सीएम

बिहार बंद को लेकर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा- मैं बिहार की माताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने शांतिपूर्ण बंद में भाजपा महिला मोर्चा का साथ दिया। मैं शांतिपूर्ण बंद को सफल बनाने के लिए बिहार की सभी महिलाओं और युवाओं का धन्यवाद करता हूं।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की मौजूदगी में मंच से एक व्यक्ति ने पीएम मोदी और उनकी मां के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद काफी विवाद खड़ा हो गया। हालांकि बाद में आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। 

ये भी पढ़ें

Bihar Election 2025: राघोपुर नहीं इस सीट से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, PK ने कर दिया ऐलान
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

04 Sept 2025 04:41 pm

Hindi News / National News / Bihar Chunav 2025: राहुल, तेजस्वी और मुकेश सहनी की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट में दी शिकायत, जानें क्या है पूरा मामला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट