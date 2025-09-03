Bihar Election 2025: राघोपुर नहीं इस सीट से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, PK ने कर दिया ऐलान

Bihar Election 2025: बिहार में इस साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान किया है। एक डिजिटल चैनल के कार्यक्रम में प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वे रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे।
बता दें कि आगामी विधासनभा चुनाव में प्रशांत किशोर करगहर सीट से चुनाव लड़ते हैं तो यह वीआईपी सीट में बन जाएगी और सभी की निगाह इस सीट पर टिक गई है। दरअसल, पीके की पार्टी बिहार चुनाव में थर्ड फ्रंट की भूमिका में है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा पीके ने अपनी पार्टी को थर्ड फ्रंट बनकर उभारा है।
जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने कहा कि सभी लोगों को दो जगह से चुनाव लड़ना चाहिए। एक कर्म भूमि और दूसरा जन्म भूमि। अगर जन्मभूमि की बात की जाए तो मेरी जन्मभूमि करगहर है और मैं वहीं से चुनाव लड़ना चाहता हूं।
बता दें कि रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट ब्राह्मण बहुल सीट है। यदि विधानसभा चुनाव 2020 की बात की जाए तो इस सीट से कांग्रेस के संतोष मिश्रा ने जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरे नंबर पर जेडीयू के वशिष्ठ सिंह रहे थे। हालांकि इससे पहले उनके राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने की बात चल रही थी। लेकिन अब पीके ने स्पष्ट कर दिया है कि वे करगहर सीट से चुनाव लड़ेंगे।
हालांकि इससे पहले पीके ने ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जन सुराज नेता ने एक और ऐलान किया था कि यदि उनकी पार्टी या तो विधानसभा चुनाव में 10 सीट भी नहीं लाएगी या फिर बहुमत में रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद विधायक बनना या सत्ता की चाबी लेना नहीं है। हम बिहार के असल मुद्दों को सामने ला रहे हैं।