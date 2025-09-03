Bihar Election 2025: राघोपुर नहीं इस सीट से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर, PK ने कर दिया ऐलान

बता दें कि रोहतास जिले की करगहर विधानसभा सीट ब्राह्मण बहुल सीट है। यदि विधानसभा चुनाव 2020 की बात की जाए तो इस सीट से कांग्रेस के संतोष मिश्रा ने जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरे नंबर पर जेडीयू के वशिष्ठ सिंह रहे थे। हालांकि इससे पहले उनके राघोपुर सीट से चुनाव लड़ने की बात चल रही थी। लेकिन अब पीके ने स्पष्ट कर दिया है कि वे करगहर सीट से चुनाव लड़ेंगे।