बिहार रैली में PM और उनकी मां को दी गाली! BJP ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा- नीचता की सारी हदें पार कीं

Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के आधार पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मंच से पीएम मोदी और उनकी मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है।

पटना

Ashib Khan

Aug 28, 2025

BJP ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना (Photo-IANS)

Bihar Politics: बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने का आरोप लगाया है। इसको लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। वहीं बिहार बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने राहुल गांधी केखिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे है। इस यात्रा की एक रैली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते सुना जा सकता है। हालांकि अभी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। 

Bihar Election: 'नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतते है', मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने लगाया आरोप
राष्ट्रीय
राजनीति में मर्यादा का पालन करना होगा-चिराग पासवान

इस मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा- जिस भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं राजनीति में मतभेद होंगे ही और वो स्वाभाविक है और हर किसी का अपना पक्ष और मत होगा। मैंने हमेशा कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का पालन करना होगा। 

‘मर्यादित शब्दों में करे वार’

उन्होंने आगे कहा कि आप तीखा से तीखा वार आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से गाली गलौज करना वो भी पीएम मोदी के खिलाफ तो ये कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। वो हमारे देश के पीएम हैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। 

BJP ने बताया निम्न स्तर की राजनीति

बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। बीजेपी ने लिखा- राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहारवासियों को अपमानित कराया। अब उनकी हताशा की स्थिति यह है कि वे प्रधानमंत्री मोदी जी की पूज्य स्वर्गीय माताजी को गाली दिलवा रहे हैं।

मामले पर क्या बोली कांग्रेस

इस मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी है। पवन खेड़ा ने कहा- ये सब ध्यान भटकाने की बाते हैं ना हमारी परंपरा है और ना हम ऐसी बात करते हैं। हमारे सवाल इतने तीखे हैं कि भाजपा जवाब नहीं दे पा रही है इसलिए वो ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं। हमारे यहां ऐसा नहीं हो सकता है।

…40-50 साल तक रहेगी BJP की सरकार, Vote Chori के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा
राष्ट्रीय
बिहार चुनाव 2025

Published on:

28 Aug 2025 03:36 pm

Hindi News / National News / बिहार रैली में PM और उनकी मां को दी गाली! BJP ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा- नीचता की सारी हदें पार कीं

