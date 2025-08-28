बिहार रैली में PM और उनकी मां को दी गाली! BJP ने राहुल-तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा- नीचता की सारी हदें पार कीं

Bihar Politics: बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने का आरोप लगाया है। इसको लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। वहीं बिहार बीजेपी कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने राहुल गांधी केखिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है।
बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे है। इस यात्रा की एक रैली का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते सुना जा सकता है। हालांकि अभी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है।
इस मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा- जिस भाषा का इस्तेमाल ये लोग करते हैं राजनीति में मतभेद होंगे ही और वो स्वाभाविक है और हर किसी का अपना पक्ष और मत होगा। मैंने हमेशा कहा कि राजनीति में भाषा की मर्यादा का पालन करना होगा।
उन्होंने आगे कहा कि आप तीखा से तीखा वार आप मर्यादित शब्दों में कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से गाली गलौज करना वो भी पीएम मोदी के खिलाफ तो ये कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। वो हमारे देश के पीएम हैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
बीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। बीजेपी ने लिखा- राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई। यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहारवासियों को अपमानित कराया। अब उनकी हताशा की स्थिति यह है कि वे प्रधानमंत्री मोदी जी की पूज्य स्वर्गीय माताजी को गाली दिलवा रहे हैं।
इस मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया दी है। पवन खेड़ा ने कहा- ये सब ध्यान भटकाने की बाते हैं ना हमारी परंपरा है और ना हम ऐसी बात करते हैं। हमारे सवाल इतने तीखे हैं कि भाजपा जवाब नहीं दे पा रही है इसलिए वो ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं। हमारे यहां ऐसा नहीं हो सकता है।