Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

…40-50 साल तक रहेगी BJP की सरकार, Vote Chori के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा

Bihar Election: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार के मधुबनी में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान चुनाव आयोग और पीएम मोदी पर निशाना साधा।

पटना

Ashib Khan

Aug 26, 2025

राहुल गांधी ने मधुबनी में सभा को संबोधित किया (Photo-IANS)

Voter Adhikar Yatra: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने मधुबनी में एक सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संविधान के बिना किसान भी कुछ नहीं कर सकते। आरएसएस वाले कभी तिरंगे के आगे सलामी नहीं देते थे। आज देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही भावनाएं है। वोट के अधिकार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते।

अमित शाह पर साधा निशाना

कांग्रेस सांसद ने वोट चोरी के आरोपों के बीच अमत शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बार-बार कहा कि BJP की सरकार 40-50 साल तक रहेगी। पहले ये बयान अजीब लगा, अमित शाह को कैसे पता कि 40-50 साल तक सरकार चलेगी। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। अमित शाह ऐसा इसलिए कह पा रहे थे, क्योंकि ये लोग 'वोट चोरी' करते हैं।

ये भी पढ़ें

RJD नेता तेजस्वी यादव की बढ़ी मुश्किलें, महाराष्ट्र-यूपी के बाद दिल्ली में भी FIR दर्ज, जानें मामला
राष्ट्रीय
image

‘प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शाह-मोदी ने कुछ नहीं कहा’

राहुल गांधी ने कहा- मेरी 'वोट चोरी' से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब चोर पकड़ा जाता है तो वह बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि मैं तो फंस गया, अब पकड़ लिया गया हूं।

‘विपक्ष के नेता की नहीं सुनी जाती’

कांग्रेस नेता ने कहा इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा यह पीएम मोदी तय करते हैं। विपक्ष के नेता की एक नहीं सुनी जाती। उन्होंने कहा कि 2023 में BJP ने नया कानून बनाया कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता ने सवाल पूछते हुए कहाकि ऐसा कानून क्यों बनाया गया। वोट चोरी करवाने के लिए ऐसा कानून बनाया गया है।

‘उद्योगपतियों को वोट की जरूरत नहीं’

 राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में लिखा है देश के हर नागरिक को एक वोट मिलेगा। चाहे वह अंबानी का बेटा हो या देश का गरीब युवा- दोनों को एक समान वोट मिलता है। अंबानी जैसे पूंजीपतियों को वोट की जरूरत नहीं है, बैंक के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, उनका कर्ज माफ हो जाता है। देश में वोट की जरूरत गरीबों को है, क्योंकि इसके बिना आपको कोई अधिकार नहीं मिल सकता। 

वोट और संविधान से डरते हैं मोदी- राहुल

सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा एक बार आपका वोट छिन गया तो राशन, घर, जमीन सब चला जाएगा।  देश में लोग अपने अधिकार के लिए लड़ पाते हैं, क्योंकि उनके पास वोट और संविधान की ताकत है। अगर वोट और संविधान नहीं रहेगा तो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी अभी वोट और संविधान से डरते हैं, लेकिन अगर वोट चोरी पूरी हो गई तो वो अपने घर पर बैठ जाएंगे- आपको दिखेंगे भी नहीं।

ये भी पढ़ें

Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक, यात्रा में जबरन घुसा शख्स, कांग्रेस सांसद के गाल पर…
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

26 Aug 2025 06:04 pm

Hindi News / National News / …40-50 साल तक रहेगी BJP की सरकार, Vote Chori के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.