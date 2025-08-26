…40-50 साल तक रहेगी BJP की सरकार, Vote Chori के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा

Voter Adhikar Yatra: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने मधुबनी में एक सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संविधान के बिना किसान भी कुछ नहीं कर सकते। आरएसएस वाले कभी तिरंगे के आगे सलामी नहीं देते थे। आज देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही भावनाएं है। वोट के अधिकार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते।