…40-50 साल तक रहेगी BJP की सरकार, Vote Chori के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा

Voter Adhikar Yatra: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने मधुबनी में एक सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संविधान के बिना किसान भी कुछ नहीं कर सकते। आरएसएस वाले कभी तिरंगे के आगे सलामी नहीं देते थे। आज देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और ही भावनाएं है। वोट के अधिकार के बिना हम कुछ नहीं कर सकते।
कांग्रेस सांसद ने वोट चोरी के आरोपों के बीच अमत शाह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बार-बार कहा कि BJP की सरकार 40-50 साल तक रहेगी। पहले ये बयान अजीब लगा, अमित शाह को कैसे पता कि 40-50 साल तक सरकार चलेगी। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। अमित शाह ऐसा इसलिए कह पा रहे थे, क्योंकि ये लोग 'वोट चोरी' करते हैं।
राहुल गांधी ने कहा- मेरी 'वोट चोरी' से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब चोर पकड़ा जाता है तो वह बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि मैं तो फंस गया, अब पकड़ लिया गया हूं।
कांग्रेस नेता ने कहा इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा यह पीएम मोदी तय करते हैं। विपक्ष के नेता की एक नहीं सुनी जाती। उन्होंने कहा कि 2023 में BJP ने नया कानून बनाया कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं किया जा सकता। कांग्रेस नेता ने सवाल पूछते हुए कहाकि ऐसा कानून क्यों बनाया गया। वोट चोरी करवाने के लिए ऐसा कानून बनाया गया है।
राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में लिखा है देश के हर नागरिक को एक वोट मिलेगा। चाहे वह अंबानी का बेटा हो या देश का गरीब युवा- दोनों को एक समान वोट मिलता है। अंबानी जैसे पूंजीपतियों को वोट की जरूरत नहीं है, बैंक के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, उनका कर्ज माफ हो जाता है। देश में वोट की जरूरत गरीबों को है, क्योंकि इसके बिना आपको कोई अधिकार नहीं मिल सकता।
सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा एक बार आपका वोट छिन गया तो राशन, घर, जमीन सब चला जाएगा। देश में लोग अपने अधिकार के लिए लड़ पाते हैं, क्योंकि उनके पास वोट और संविधान की ताकत है। अगर वोट और संविधान नहीं रहेगा तो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी अभी वोट और संविधान से डरते हैं, लेकिन अगर वोट चोरी पूरी हो गई तो वो अपने घर पर बैठ जाएंगे- आपको दिखेंगे भी नहीं।