Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक, यात्रा में जबरन घुसा शख्स, कांग्रेस सांसद के गाल पर…

Voter Adhikar Yatra: बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे है। राहुल गांधी ने पूर्णिया में बुलेट चलाई। इस दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। दरअसल, जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुलेट चला रहे थे, तभी एक शख्स जबरन उनके पास आ गया और गाल पर किस कर लिया। इस घटना के बाद मौजूद सुरक्षाकर्मियों के होश उड़ गए। हालांकि SPG के जवान ने उस शख्स को राहुल गांधी से दूर किया और चांटा भी जड़ दिया।