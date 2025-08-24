Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक, यात्रा में जबरन घुसा शख्स, कांग्रेस सांसद के गाल पर…

Voter Adhikar Yatra: बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लोगों को समर्थन मिल रहा है। यात्रा के दौरान भारी भीड़ देखी जा रही है।

पटना

Ashib Khan

Aug 24, 2025

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक (Photo- X)

Voter Adhikar Yatra: बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे है। राहुल गांधी ने पूर्णिया में बुलेट चलाई। इस दौरान सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। दरअसल, जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुलेट चला रहे थे, तभी एक शख्स जबरन उनके पास आ गया और गाल पर किस कर लिया। इस घटना के बाद मौजूद सुरक्षाकर्मियों के होश उड़ गए। हालांकि SPG के जवान ने उस शख्स को राहुल गांधी से दूर किया और चांटा भी जड़ दिया।

अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने चुनाव आयोग और बीजेपी को जमकर घेरा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वे किसी भी हाल में बिहार में वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि ईसी बीजेपी की पार्टनर बन चुका है। 

‘EC-BJP मिलकर वोट काट रहे’

कांग्रेस सांसद ने कहा कि BJP को SIR से कोई शिकायत क्यों नहीं है? क्या उनके वोटरों के नाम नहीं काटे गए? उन्होंने आगे कहा कि यात्रा में अब तक हज़ारों ऐसे लोगों से मिला हूं जिनके नाम SIR में वोटर लिस्ट से हटा दिए गए - ज़्यादातर ग़रीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान और मज़दूर। बिल्कुल साफ है - EC और BJP मिलकर विपक्ष के वोट मिटा रहे हैं।

EC ने नहीं दिया जवाब

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की पोजिशन सभी को साफ-साफ दिख रही है। मैंने कर्नाटक के महादेवापुरा से जुड़ा डेटा रखा और चुनाव आयोग से पूछा कि 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए? चुनाव आयोग का जवाब अभी तक नहीं आया। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही चुनाव आयोग ने मुझसे एफिडेविट मांगा। 

‘चुनाव आयोग न्यूट्रल नहीं है’

राहुल गांधी ने कहा- ⁠कुछ दिन बाद BJP के अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन चुनाव आयोग ने उनसे एफिडेविट नहीं मांगा। मैंने फर्जी वोटर की बात की, अनुराग ठाकुर ने भी वही बात दोहराई, लेकिन चुनाव आयोग का उनसे एफिडेविट न मांगना दिखाता है कि चुनाव आयोग न्यूट्रल नहीं है।

वोट चोरी का तरीका है SIR

प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने कहा- SIR संस्थागत वोट चोरी करने का तरीका है। बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, लेकिन BJP एक शिकायत नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त और BJP के बीच पार्टनरशिप है।

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

24 Aug 2025 03:41 pm

Published on:

24 Aug 2025 03:40 pm

Hindi News / National News / Voter Adhikar Yatra: राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक, यात्रा में जबरन घुसा शख्स, कांग्रेस सांसद के गाल पर…

