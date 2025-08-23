लोगों को भ्रमित करने के लिए…पीके ने राहुल और पीएम मोदी पर लगाए आरोप, जन सुराज को बताया विकल्प

Bihar Politics: बिहार में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नेताओं का एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। इसी बीच जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी और राहुल गांव पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। पीके ने कहा कि दोनों नेता लोगों को भ्रमित करने के लिए एक-दूसरे की आलोचना करते है। इस दौरान पीके ने जन सुराज को लोगों को चुनने के लिए विकल्प बताया है।