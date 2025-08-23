Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

लोगों को भ्रमित करने के लिए…पीके ने राहुल और पीएम मोदी पर लगाए आरोप, जन सुराज को बताया विकल्प

Bihar Election: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। साथ ही जन सुराज को बेहतर विकल्प भी बताया है।

पटना

Ashib Khan

Aug 23, 2025

PK ने जन सुराज को बताया विकल्प (Photo-IANS)

Bihar Politics: बिहार में साल के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले नेताओं का एक-दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। इसी बीच जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी और राहुल गांव पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। पीके ने कहा कि दोनों नेता लोगों को भ्रमित करने के लिए एक-दूसरे की आलोचना करते है। इस दौरान पीके ने जन सुराज को लोगों को चुनने के लिए विकल्प बताया है।

लोगों को भ्रमित कर रहे राहुल-मोदी

जन सुराज के संस्थापक ने कहा कि बिहार चुनाव में लोगों को भ्रमित करने के लिए राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करेंगे और पीएम मोदी राहुल गांधी की आलोचना करेंगे। दोनों से पूछा जाना चाहिए कि बिहार में सबसे बड़ी समस्या क्या है। उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे बड़ी समस्याएं पलायन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी हैं।

ये भी पढ़ें

देश के किस CM के पास है सबसे ज्यादा दौलत? जानें ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और उमर अब्दुल्ला के पास कितनी संपत्ति
राष्ट्रीय
image

‘जन सुराज एक नया विकल्प’

प्रशांत किशोर ने कहा कि बर्बाद शिक्षा व्यवस्था पर न तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं और न ही इस पर पीएम नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता इस बार मूर्ख नहीं बनेगी। जनता के पास जन सुराज के रूप में एक नया विकल्प है। 

तेजस्वी ने नहीं किया सुधार

उन्होंने कहा कि 2020 से तेजस्वी यादव यदि ये मुद्दे उठा रहे थे तो उन्होंने बीच में उपमुख्यमंत्री पद पर रहते हुए कोई सुधार क्यों नहीं किया? उन्हें ये भी नहीं पता कि बिहार की समस्याएं क्या हैं। 

चुनाव को लेकर तैयारी तेज

बता दें कि जैसे-जैसे बिहार चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनावी रणभूमि साफ़ होती जा रही है। एनडीए- जिसमें बीजेपी, जेडी(यू) और एलजेपी (रालोद) शामिल हैं। आरजेडी के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष का सामना करने की तैयारी कर रहा है, महागठबंधन में कांग्रेस और वामपंथी दलों का भी समर्थन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य नेता भी हैं। 

ये भी पढ़ें

मोदी सरकार 55 लाख लोगों को मिलने वाला मुफ्त राशन को करेगी बंद! पंजाब सीएम ने किया दावा
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

23 Aug 2025 09:58 pm

Hindi News / National News / लोगों को भ्रमित करने के लिए…पीके ने राहुल और पीएम मोदी पर लगाए आरोप, जन सुराज को बताया विकल्प

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.