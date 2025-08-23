मोदी सरकार 55 लाख लोगों को मिलने वाला मुफ्त राशन को करेगी बंद! पंजाब सीएम ने किया दावा

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम मान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- BJP की केंद्र सरकार पंजाब के टोटल 1.53 करोड़ राशन कार्डों में से 55 लाख ग़रीब पंजाबियों को मिलने वाला मुफ्त राशन बंद करने जा रही है। KYC ना होने की वजह से 23 लाख ग़रीबों का राशन जुलाई से ही बंद कर दिया, अब 32 लाख और लोगों का राशन 30 सितम्बर के बाद बंद करने की धमकी दी है।
सीएम मान ने आगे लिखा- मैंने केंद्र को चिट्ठी लिखकर 6 महीने का वक़्त मांगा है। मेरी टीम के लोग ख़ुद घर-घर जाकर हर ग़रीब का eKYC करवाएंगे। मैं पंजाबियों को ये भरोसा दिलाता हूं कि जब तक मैं CM हूं, BJP को एक भी राशन कार्ड नहीं काटने दूंगा।
सीएम मान ने शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में 8 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के नाम हटाना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ऐसा नहीं होने देगी।
सीएम मान ने आगे कहा कि यदि केंद्र सरकार के निर्देश को लागू किया जाता है तो कम से कम 32 लाख लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि प्रत्येक परिवार में कम से कम चार सदस्य होते है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यही कर रही है। एक तरफ तो वे खुद को जन हितैषी बताते है। वे कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। क्या वे ऐसा ही करेंगे ? वे न सिर्फ़ 'वोट चोर' हैं, बल्कि 'राशन चोर' भी हैं। लेकिन हम एक भी नाम नहीं हटाएंगे।
सीएम मान ने कहा कि हम विरोध में केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं। हम पंजाब नागरिक आपूर्ति निगम से भी बात करेंगे ताकि आपूर्ति बनी रहे, भले ही केंद्र सरकार नाम हटाने का निर्देश दे।
सीएम मान ने लाभार्थियों के नाम रद्द करने के लिए अपनाए गए मानदंडों पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने कहा है कि जिन लाभार्थियों के पास चार पहिया वाहन है या जिनके पास 2.50 एकड़ से अधिक जमीन है, उन्हें सूची से बाहर रखा जाएगा। सीएम ने सवाल करते हुए पूछा- अगर किसी राशन कार्ड धारक को सरकारी नौकरी मिल जाती है और वह अपने गांव से शहर चला जाता है, तो क्या उसके परिवार के बाकी सदस्यों को राशन नहीं मिलेगा?
उन्होंने कहा यदि राशन कार्ड धारक के पास कार है, लेकिन उसके भाई के पास कार नहीं है, तो परिवार के बाकी सदस्यों का क्या दोष है। सीएम मान ने आगे कहा कि वह एक भी राशन कार्ड खत्म नहीं करने देगी। यह AAP सरकार है और हम हमेशा गरीबों के साथ खड़े हैं।