मोदी सरकार 55 लाख लोगों को मिलने वाला मुफ्त राशन को करेगी बंद! पंजाब सीएम ने किया दावा

सीएम मान ने आगे कहा कि यदि केंद्र सरकार के निर्देश को लागू किया जाता है तो कम से कम 32 लाख लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि प्रत्येक परिवार में कम से कम चार सदस्य होते है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यही कर रही है। एक तरफ तो वे खुद को जन हितैषी बताते है। वे कहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। क्या वे ऐसा ही करेंगे ? वे न सिर्फ़ 'वोट चोर' हैं, बल्कि 'राशन चोर' भी हैं। लेकिन हम एक भी नाम नहीं हटाएंगे।