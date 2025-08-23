देश के किस CM के पास है सबसे ज्यादा दौलत? जानें ममता बनर्जी, योगी आदित्यनाथ और उमर अब्दुल्ला के पास कितनी संपत्ति

India Richest Chief Minister: क्या आप जानते है कि देश का सबसे ज्यादा दौलत वाला मुख्यमंत्री कौन हैं? सबसे ज्यादा केस किस सीएम पर हैं? सबसे ज्यादा कर्जदार सीएम कौन हैं? इन सबको लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है। यह रिपोर्ट ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश का सबसे अमीर सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम और तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख है। उनके पास 931 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति है।