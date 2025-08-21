वीआइपी सुरक्षाः जानिए एसपीजी से जेड प्लस तक की किलेबंदी

दिल्ली की मुख्यमंत्री को जेड श्रेणी सुरक्षा मिली है, इसमें 22–25 जवान, 4–6 एनएसजी कमांडो, पीएसओ, सर्विलांस स्टाफ, आर्म्ड गार्ड और एस्कॉर्ट गाड़ियां शामिल हैं। यह देश की तीसरी सबसे कड़ी सुरक्षा मानी जाती है। मासिक खर्च 15–20 लाख रुपए है। देश में फिलहाल करीब 40 वीवीआइपी को जेड प्लस सुरक्षा मिली है, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल हैं। विदेश मंत्री एस. जयशंकर को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद जेड सुरक्षा दी गई। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित, आतिशी और अरविंद केजरीवाल को भी जेड/जेड प्लस श्रेणी सुरक्षा मिली थी।