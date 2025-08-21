Bihar Politics: मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में CM नीतीश ने टोपी पहनने से किया इनकार! शिक्षकों ने किया हंगामा

Bihar Politics: पटना के बापू सभागार में गुरुवार को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के स्थापना के 100 वर्ष पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। इस कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल, इस वीडियो में सीएम नीतीश कुमार अपने मंत्री जमां खान को टोपी पहनाते नजर आ रहे है। इस वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। वीडियो वायरल होने पर इस पर राजनीति भी तेज हो गई है।