राष्ट्रीय

Voter Adhikar Yatra: ‘वोट चोरी…संविधान पर आक्रमण है’, वोटर अधिकार यात्रा में बोले राहुल गांधी

Rahul Gandhi: बिहार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे है। यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस नेता ने गयाजी में सभा को संबोधित किया।

गया

Ashib Khan

Aug 18, 2025

गयाजी में राहुल गांधी ने यात्रा को किया संबोधित (Phot0-X Congress)

Voter Adhikar Yatra: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का सोमवार को दूसरा दिन है। गयाजी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। सभा में राजद नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। दरअसल, जब राहुल गांधी सभा को संबोधित कर रहे थे, तब बारिश हो रही थी। कांग्रेस सांसद का बारिश में भाषण देते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी वायरल हो रहे है।

‘वोट चोरी…संविधान पर आक्रमण’

गयाजी में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी संविधान पर आक्रमण है, हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण है, वोट चोरी भारत माता पर आक्रमण है। हम न तो EC और न ही मोदी को हमारी भारत माता और संविधान पर हमला करने देंगे।

‘बिहार में वोट चोरी नहीं हो सकती’

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि बिहार की जनता, चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी को एक आवाज में कह रही है- बिहार में 'वोट चोरी' नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कई साल से लग रहा था कि चुनाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ है।

हरियाणा-महाराष्ट्र का चुनाव किया चोरी

वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव BJP और चुनाव आयोग ने मिलकर चोरी किया है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद हमें ये भी पता चला कि BJP ने कर्नाटक में भी वोट चोरी की। हमने कर्नाटक में एक विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट चेक की तो पता चला कि वहां 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर हैं।

EC पर साधा निशाना

इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद ने कहा- चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई, तो चुनाव आयोग मुझसे एफिडेविट मांगता है। मैं चुनाव आयोग से कहता हूं- थोड़ा वक्त दो, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगेगा। हम पूरे देश में आपकी चोरी पकड़कर लोगों को दिखाने जा रहे हैं।

'तीनों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई'

कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं तीनों चुनाव आयुक्तों से कहना चाहूँगा - एक बात समझ लीजिए, ये ठीक है कि अभी मोदी की सरकार है। तेजस्वी ने कहा है कि आपने भी भाजपा की सदस्यता ले ली है, आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक बात समझ लीजिए, एक दिन ऐसा आएगा जब बिहार और केंद्र में INDIA Alliance की सरकार होगी। फिर हम आ तीनों को देखेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

18 Aug 2025 09:33 pm

Hindi News / National News / Voter Adhikar Yatra: ‘वोट चोरी…संविधान पर आक्रमण है’, वोटर अधिकार यात्रा में बोले राहुल गांधी

