Voter Adhikar Yatra: ‘वोट चोरी…संविधान पर आक्रमण है’, वोटर अधिकार यात्रा में बोले राहुल गांधी

Voter Adhikar Yatra: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का सोमवार को दूसरा दिन है। गयाजी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। सभा में राजद नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। दरअसल, जब राहुल गांधी सभा को संबोधित कर रहे थे, तब बारिश हो रही थी। कांग्रेस सांसद का बारिश में भाषण देते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी वायरल हो रहे है।