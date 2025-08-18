भारतीय चुनाव आयोग पर सिर्फ एक ही पार्टी BJP को विश्वास रह गया, राज्यसभा सांसद ने SIR को लेकर कसा तंज

Bihar SIR: चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों और बिहार में एसआईआर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राजद नेता मनोज झा ने प्रतिक्रिया दी है। राजद नेता ने कहा कि एक पार्टी है जिसने अभी तक चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं खोया है, वह बीजेपी है। अगर कल मुख्य चुनाव आयुक्त के पीछे भारत के चुनाव आयोग का बैनर नहीं होता तो यह कहना मुश्किल होता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर कर रहे थे या झानेश कुमार।
उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की संभावना पर भी प्रतिक्रिया दी। राजद नेता ने कहा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे एक संदेश जाए और हमारा चुनाव आयोग एक बार फिर सुकुमार सेन जैसा बन जाए, किसी पड़ोसी देश के चुनाव आयोग जैसा नहीं।
राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि आपने पूरे विपक्ष को चुनाव आयोग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कभी नहीं देखा होगा। कल की ब्रीफिंग के दौरान, चुनाव आयोग ने हमारी चिंताओं को स्पष्ट नहीं किया। रविवार को जानबूझकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार के सासाराम में राहुल जी और तेजस्वी जी की यात्रा से ध्यान हटाने के लिए की गई थी।
इससे पहले राजद सांसद मनोज झा ने कहा था कि चुनाव आयोग ने विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग ने वास्तविक मुद्दों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि किसी ने चुनाव आयोग को कहा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई।
वहीं मनोज झा ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवाल भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि इससे आखिर हासिल क्या हुआ? चुनाव आयोग ने विपक्ष के सवालों का जवाब देने की बजाय महज औपचारिक बातें की। उन्होंने कहा कि ईसी की कार्यशैली से वोटर आश्वस्त नहीं हैं और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान चलाया गया। इसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। संसद में एसआईआर को लेकर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी जारी है। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने के लिए ही रविवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर जमकर निशाना साधा।