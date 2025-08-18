भारतीय चुनाव आयोग पर सिर्फ एक ही पार्टी BJP को विश्वास रह गया, राज्यसभा सांसद ने SIR को लेकर कसा तंज

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान चलाया गया। इसको लेकर संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। संसद में एसआईआर को लेकर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी जारी है। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने के लिए ही रविवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर जमकर निशाना साधा।