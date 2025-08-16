बिहार चुनाव में 40 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देने का प्रशांत किशोर ने किया ऐलान, हिंदुओं को लेकर भी दिया बड़ा बयान

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर अपने बयानों और रणनीति से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से 40 पर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देगी। इसके साथ ही, उन्होंने हिंदुओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गांधी, जयप्रकाश नारायण, बाबा साहेब आंबेडकर और राममनोहर लोहिया की विचारधारा में विश्वास रखने वालों को मुसलमानों के साथ एक सामाजिक-राजनीतिक गठबंधन बनाना चाहिए।
प्रशांत किशोर ने पटना के हज भवन में आयोजित 'बिहार बदलाव' कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी पार्टी का लक्ष्य बिहार में एक नए सामाजिक-राजनीतिक समीकरण को जन्म देना है। उन्होंने दावा किया कि देश के 50% से अधिक हिंदू BJP की विचारधारा के साथ नहीं हैं। ये वे लोग हैं, जो गांधीवादी, समाजवादी और आंबेडकरवादी विचारों में यकीन रखते हैं।
किशोर का कहना है कि अगर इन हिंदुओं का एक हिस्सा भी मुस्लिम समुदाय के साथ मिलकर एकजुट हो जाए, तो BJP को हराना मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जन सुराज का फॉर्मूला MY फॉर्मूले का नहीं है।
इस दौरान पीके ने RJD पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी मुस्लिमों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती है, लेकिन उन्हें उनकी आबादी के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व नहीं देती। उन्होंने RJD को चुनौती दी कि वह उन सीटों की सूची जारी करे, जहां वे मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारेंगे, ताकि जन सुराज उन सीटों पर हिंदू उम्मीदवार उतारे।
बिहार में मुस्लिम वोट बैंक पर महागठबंधन, जेडीयू, AIMIM के अलावा अब प्रशांत किशोर की भी नजर है। दरअसल, प्रदेश में मुस्लिम वोटर लंबे समय से RJD और कांग्रेस के साथ रहे हैं, लेकिन 2020 के चुनाव में AIMIM ने सीमांचल में इस वोट बैंक में सेंध लगाई थी। अब किशोर की जन सुराज पार्टी भी इसी रास्ते पर चल रही है।