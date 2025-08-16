बिहार चुनाव में 40 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देने का प्रशांत किशोर ने किया ऐलान, हिंदुओं को लेकर भी दिया बड़ा बयान

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर अपने बयानों और रणनीति से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटों में से 40 पर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देगी। इसके साथ ही, उन्होंने हिंदुओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गांधी, जयप्रकाश नारायण, बाबा साहेब आंबेडकर और राममनोहर लोहिया की विचारधारा में विश्वास रखने वालों को मुसलमानों के साथ एक सामाजिक-राजनीतिक गठबंधन बनाना चाहिए।