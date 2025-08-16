NCERT ने जारी किया मॉड्यूल, देश के विभाजन के लिए तीन पक्षों को बताया जिम्मेदार, छिड़ा सियासी संग्राम

NCERT के इस मॉड्यूल के बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि इतिहास किसी के सोचने से नहीं बदलता, उसका पूरा संदर्भ होता है। आप कांग्रेस को नहीं, गांधी को गुनहगार मान रहे हैं। यही इनकी सोच है। कहते हैं न, ‘फलाने के हाथ में नारियल’। इतिहास इस तरह की छेड़छाड़ से नहीं बदलेगा। कुछ हासिल नहीं होगा। आप जनरेशन को खराब कर रहे हैं। आप सिर्फ नफरत की जुबान जानते हैं, नफरत की फसल बोने में माहिर हैं। लेकिन अब यह फसल इस देश में नहीं चलेगी।"