शख्स की अंग्रेजी देख शशि थरूर ने पकड़ लिया ‘माथा’, कहा- भाई आप कहना क्या चाहते हो, जानें दोनों के बीच क्या हुई बातचीत

कांग्रेस सांसद शशि थरूर कठिन अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल के लिए मशहूर है। वे कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जिनका गूगल भी अर्थ ढूंढने में असमर्थ रहता है। थरूर ने "Quomodocunquize” जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। लोगों ने शशि थरूर के इस शब्द ने आश्चर्यचकित कर दिया और वे इसका अर्थ ढूंढने में लग गए थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट किया था। इसके बाद कांग्रेस सांसद के पोस्ट पर एक यूजर ने अंग्रेजी में ऐसा रिप्लाई किया कि उसका अर्थ शशि थरूर भी नहीं समझ सके। थरूर ने फिर रिप्लाई करते हुए कहा- भाई आप कहना क्या चाहते हो।