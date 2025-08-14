Patrika LogoSwitch to English

शख्स की अंग्रेजी देख शशि थरूर ने पकड़ लिया ‘माथा’, कहा- भाई आप कहना क्या चाहते हो, जानें दोनों के बीच क्या हुई बातचीत

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के पोस्ट पर एक यूजर ने अंग्रेजी में रिप्लाई किया। थरूर यूजर की अंग्रेजी को नहीं समझ पाए और रिप्लाई करते हुए कहा- भाई आप क्या कहना चाहते हो।

भारत

Ashib Khan

Aug 14, 2025

यूजर की अंग्रेजी देख शशि थरूर ने पकड़ा माथा (Photo-IANS)

कांग्रेस सांसद शशि थरूर कठिन अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल के लिए मशहूर है। वे कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जिनका गूगल भी अर्थ ढूंढने में असमर्थ रहता है। थरूर ने "Quomodocunquize” जैसे शब्द का इस्तेमाल किया था। लोगों ने शशि थरूर के इस शब्द ने आश्चर्यचकित कर दिया और वे इसका अर्थ ढूंढने में लग गए थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट किया था। इसके बाद कांग्रेस सांसद के पोस्ट पर एक यूजर ने अंग्रेजी में ऐसा रिप्लाई किया कि उसका अर्थ शशि थरूर भी नहीं समझ सके। थरूर ने फिर रिप्लाई करते हुए कहा- भाई आप कहना क्या चाहते हो।

दोनों के बीच क्या हुई बातचीत

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंग्रेजी में लिखा- I hear some people are accusing India of being “recalcitrant“. I say, far better to be recalcitrant, than to be tractable, submissive or acquiescent to injustice.

image

इस पर @sagarcasm नाम के यूजर ने लिखा- That's fine Shashi but what about the abnegation of camaraderie in the egregious enfranchise that comes from the fatuous of the grandiloquent at the behest of impecunious and insidious semaphore?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर को यूजर की बात समझ नहीं आई तो थरूर ने लिखा- भाई आप क्या कहना चाहते हो?

@sagarcasm ने इस पर रिप्लाई करते हुए लिखा- आप लोकसभा सेंशन खत्म करने के बाद मिलिए, मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा।

मीम्स की आई बाढ़

शशि थरूर और यूजर के बीच बातचीत को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोगों ने दोनों की बातचीत पर तरह-तरह की प्रतक्रिया दी। एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि- ग्रोक समझाओ की @sagarcasm ने शशि थरूर से अपनी भाषा में क्या कहा।

एक अन्य यूजर ने लिखा- ग्रोक इन सबको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे जिससे हम सब समझ सके।

एक यूजर ने एक्स पर लिखा- मेरे स्कूल वालों ने मुझे इंग्लिश बोल के कुछ और ही सिखाया है।

@Mathew38011247 के नाम के यूजर ने लिखा- भाई ने शशि थरूर को हिंदी में टाइप कराया। 

एक यूजर ने एक्स पर लिखा- अब समझ आया आपके ट्वीट पढ़ने में हम इंडियन इंग्लिश मीडियम स्कूल वालों पे क्या गुजराती है। 

Published on:

14 Aug 2025 09:34 pm

Hindi News / National News / शख्स की अंग्रेजी देख शशि थरूर ने पकड़ लिया ‘माथा’, कहा- भाई आप कहना क्या चाहते हो, जानें दोनों के बीच क्या हुई बातचीत

