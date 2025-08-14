Delhi Rain: दिल्ली में बारिश से हाहाकार, निशाने पर आई ट्रिपल इंजन की बीजेपी सरकार

दिल्ली के कालकाजी में भारी बारिश के कारण पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बेटी घायल हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह 9.50 बजे की है। मामले में पलुिस ने बताया कि कालकाजी के पारस चौक के पास एचडीएफसी बैंक के सामने सड़क किनारे लगा एक पुराना नीम का पेड़ अचानक गिर गया। नतीजतन, मोटरसाइकिल सवार सुधीर कुमार और उनकी बेटी प्रिया (22) - गिरे हुए पेड़ के नीचे दब गए। जिससे व्यक्ति की मौत हो गई और बेटी घायल हो गई। इस घटना में आसपास खड़े कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए।