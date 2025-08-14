Patrika LogoSwitch to English

Delhi Rain: दिल्ली में बारिश से हाहाकार, निशाने पर आई ट्रिपल इंजन की बीजेपी सरकार

Delhi Rain: दिल्ली में बारिश के कारण एक पेड़ गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और बेटी घायल हो गई। राजधानी में जलभराव की समस्या पर यूजर्स और AAP ने ट्रिपल इंजन की सरकार पर निशाना साधा है।

भारत

Ashib Khan

Aug 14, 2025

दिल्ली में बारिश के कारण भरा पानी (Photo-IANS)

Delhi Rain: दिल्ली में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखी गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं जलभराव की स्थिति को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष और लोग ट्रिपल इंजन की सरकार पर निशाना साध रहे है। दरअसल, केंद्र, दिल्ली और एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। आम आदमी पार्टी जलभराव की समस्या को लेकर बीजेपी पर लगातार हमलावर है।

AAP ने बीजेपी पर साधा निशाना

AAP ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- दिल्ली में आज जरा सी बारिश हुई और इस बारिश ने BJP सरकार द्वारा Desilting के नाम पर किए गये करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। आज दिल्ली की सड़कों पर नदियां बह रही हैं और इसमें गाड़ियाँ तैर रही हैं।

जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही मची, मरने वालों की संख्या हुई 33 और 120 से ज्यादा जख्मी
राष्ट्रीय
Cloudburst in Jammu Kashmir

पेड़ गिरने से व्यक्ति की मौत

दिल्ली के कालकाजी में भारी बारिश के कारण पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि बेटी घायल हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना सुबह 9.50 बजे की है। मामले में पलुिस ने बताया कि कालकाजी के पारस चौक के पास एचडीएफसी बैंक के सामने सड़क किनारे लगा एक पुराना नीम का पेड़ अचानक गिर गया। नतीजतन, मोटरसाइकिल सवार सुधीर कुमार और उनकी बेटी प्रिया (22) - गिरे हुए पेड़ के नीचे दब गए। जिससे व्यक्ति की मौत हो गई और बेटी घायल हो गई। इस घटना में आसपास खड़े कई वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए।

एम्स में भरा पानी

भारी बारिश के कारण एम्स के मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक 8वें फ्लोर पर भी पानी भर गया। इमरजेंसी के बाहर भी पानी भरा गया। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने वार्ड में पानी टपकने और पानी भरने वाले वीडियो शेयर किए है।

आतिशी ने शेयर किए वीडियो

दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने भारी बारिश के कारण हुए जलजभराव और लोगों को हो रही परेशानी को लेकर एक्स पर कई वीडियो शेयर किए है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है।

आतिशी ने सीएम रेखा गुप्ता को लिखा पत्र

आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी ने बारिश के दौरान हुई एक और दर्दनाक मौत को लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री परवेश वर्मा को तत्काल पद से हटाने की मांग की है।

दिल्ली में इन जगहों पर होगी बारिश

मौसम विभाग ने दिल्ली में बारिश को लेकर अपना बुलेटिन जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में जाफरपुर, नजफगढ़, द्वारका, दिल्ली कैंट, इंडिया गेट, अक्षरधाम, पालम, सफदरजंग, लोदी रोड, नेहरू स्टेडियम, आईजीआई एयरपोर्ट, वसंत विहार, आरके पुरम, डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर, वसंत कुंज, हौजखास, मालवीयनगर, कालकाजी, महरौली, तुगलकाबाद, छत्तरपुर, इग्नू, आयानगर और डेरामंडी सहित कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 

'फोटोशॉप तो वाकई अच्छा है', BJP के सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में नाम के आरोप पर कांग्रेस ने किया पलटवार
राष्ट्रीय
image

