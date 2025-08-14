‘फोटोशॉप तो वाकई अच्छा है’, BJP के सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में नाम के आरोप पर कांग्रेस ने किया पलटवार

Sonia Gandhi voter list Row: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को लेकर बीजेपी ने दावा किया था कि 1980 में सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वह भारत की नागरिक नहीं थी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर एक दस्तावेज शेयर किया, इसमें दावा किया गया कि 1980 की वोटर लिस्ट में सोनिया का नाम शामिल था। बीजेपी के इस आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने बीजेपी को झूठा भी बोला है।