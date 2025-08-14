सुप्रीम कोर्ट में पहली बार खुली EVM, वोटों की हुई गिनती तो हारा हुआ प्रत्याशी जीता, निशाने पर आई BJP

Electronic Voting Machine: सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ईवीएम मशीन खुली और रजिस्टार की निगरानी में वोटों की गिनती हुई। वोटों की गिनती में हारा हुए प्रत्याशी को जीत मिली है। दरअसल, पूरा मामला हरियाणा के पानीपत के बुआना लाखु गांव में सरपंच पद के विवाद को लेकर है। जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और अन्य रिकॉर्ड तलब कर लिए और वोटों की गिनती कराई। इस दौरान दोनों पक्षों मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। फिर परिणाम घोषित किया गया। इसमें मोहित कुमार को विजयी घोषित किया गया। इस पर अब राजनीतिक दलों और नेताओं ने ईवीएम को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है।