Independence Day: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाले BSF के 16 जवानों को वीरता पदक से किया जाएगा सम्मानित

Independence Day: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मात देने वाले बीएसएफ के 16 जवानों को स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर बीएसएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। BSF ने पोस्ट करते हुए लिखा- इस स्वतंत्रता दिवस पर 16 बहादुर सीमा प्रहरियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके अदम्य साहस और अद्वितीय पराक्रम तथा दृढ़ संकल्प के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया जा रहा है। ये पदक भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति, सीमा सुरक्षा बल, में राष्ट्र के विश्वास और भरोसे का प्रमाण हैं।
पदक विजेताओं में एक डिप्टी कमांडेंट रैंक का अधिकारी, दो सहायक कमांडेंट और एक इंस्पेक्टर शामिल हैं। जिन जवानों को वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा वे है- सब इंस्पेक्टर व्यास देव, कांस्टेबल सुद्दी राभा, सहायक सेनानायक अभिषेक श्रीवास्तव, कांस्टेबल भूपेंद्र बाजपेयी, कांस्टेबल राजन कुमार, कांस्टेबल बसवराज शिवप्पा सुनकड़ा, हेड कांस्टेबल बृज मोहन सिंह, कांस्टेबल देपेश्वर बर्मन, इंस्पेक्टर उदय वीर सिंह, उप कमांडेंट रवींद्र राठौर, इंस्पेक्टर देवी लाल, हेड कांस्टेबल साहिब सिंह, कांस्टेबल कंवराज सिंह, एएसआई राजप्पा बीटी, कांस्टेबल मनोहर ज़ालक्सो, सहायक कमांडेंट आलोक नेगी।
इस पर स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय और राज्य बलों के पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के 1090 वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है, जिनमें अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सुधारात्मक सेवाएँ शामिल हैं। जिनमें से 233 कर्मियों को वीरता पदक (जीएम), 99 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (पीएसएम) और 758 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक (एमएसएम) से सम्मानित किया गया है।
22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर कार्रवाई की। भारत ने पीओके और आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा।