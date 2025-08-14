Independence Day: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाले BSF के 16 जवानों को वीरता पदक से किया जाएगा सम्मानित

Independence Day: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मात देने वाले बीएसएफ के 16 जवानों को स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसको लेकर बीएसएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। BSF ने पोस्ट करते हुए लिखा- इस स्वतंत्रता दिवस पर 16 बहादुर सीमा प्रहरियों को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनके अदम्य साहस और अद्वितीय पराक्रम तथा दृढ़ संकल्प के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया जा रहा है। ये पदक भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति, सीमा सुरक्षा बल, में राष्ट्र के विश्वास और भरोसे का प्रमाण हैं।