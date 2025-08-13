‘हर हार के बाद कांग्रेस नया बहाना ढूंढती है’, Vote Chori के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी ने पटलवार किया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर किसी के नेतृत्व में 90 बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड है, तो वह राहुल गांधी के नेतृत्व में है। पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठते हैं। जब वह चुनाव हारते हैं, तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं या मतदाताओं को दोषी ठहराते हैं।