‘हर हार के बाद कांग्रेस नया बहाना ढूंढती है’, Vote Chori के आरोपों पर बीजेपी ने किया पलटवार

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी ने पटलवार किया है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर किसी के नेतृत्व में 90 बार चुनाव हारने का रिकॉर्ड है, तो वह राहुल गांधी के नेतृत्व में है। पार्टी के अंदर भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठते हैं। जब वह चुनाव हारते हैं, तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं या मतदाताओं को दोषी ठहराते हैं।
बीजेपी सांसद ने आगे कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि बीजेपी के लिए ईवीएम में हेराफेरी की गई है। फिर उन्होंने कहा कि ईवीएम पर प्रतिबंध लगाओ, मतपत्र वापस लाओ। फिर उन्होंने कहा कि ईवीएम को रिमोट से हैक किया जा सकता है। हर हार के बाद कांग्रेस नए बहाने ढूंढती रही। कांग्रेस ने आत्ममंथन नहीं किया बल्कि बार-बार ईवीएम, चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं को दोष देती रही। बिहार चुनाव हारते देख कांग्रेस पहले ही विपक्षी दलों के साथ मिलकर झूठे आरोप लगाने में जुटी है।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता कर रहे हैं कि राहुल गांधी और विपक्ष के नेताओं ने बवंडर खड़ा किया, बवंडर नहीं ब्लेंडर है। मैं राहुल गांधी को यही कहूंगा- धूल चेहरे पर थी और आज आईना साफ करते रहे।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि अगर हम 1952 से शुरुआत करें तो कांग्रेस और सीपीआई ने मिलकर संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराया था। कांग्रेस ने 1952 के पहले ही चुनाव में चुनावी भ्रष्टाचार की नींव रखी थी। यदि रिकॉर्ड देखें तो 74,333 वोट खारिज हुए, जबकि अंबेडकर सिर्फ 14,561 वोटों से हारे। कांग्रेस ने यह सुनिश्चित किया कि एक संविधान निर्माता, एक दलित नेता, पहले ही चुनाव में खत्म हो जाए। सोचिए, जिसने संविधान बनाया, उसे कांग्रेस परिवार ने चुनावी धोखाधड़ी के जरिए हरा दिया।
बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा इस परिवार और पार्टी की शुरू से परंपरा रही है कि अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो चुनाव आयोग, मतदाताओं या चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा था, मतदाता मूर्खों का समूह हैं। जब राजीव गांधी चुनाव हार गए तो उन्होंने बैलेट पेपर को दोषी ठहराया। राहुल गांधी के पिता कहते थे, वोटिंग मशीन से चुनाव कराओ और राहुल गांधी कहते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ।
बीजेपी सांसद ने कहा कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में कहा था कि वोटर का नाम बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी मतदान करने वालों का अपमान कर रही है। राहुल गांधी के आंकड़े और वो खुद झूठे हैं।