Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: 2 डिप्टी सीएम समेत 18 मंत्री, तेजस्वी-तेजप्रताप की किस्मत भी होगी EVM में बंद

बिहार डिप्टी CM सम्राट चौधरी (IANS)
Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी। पहले फेज में पहले फेज में 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 3.75 करोड़ मतदाता प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। 121 सीटों पर वोटिंग के लिए कुल 45,341 बूथ बनाए गए हैं।
2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत 18 मंत्रियों (जिवेश मिश्रा, नितिन नबीन, रत्नेश सदा, जिवेश मिश्रा, मंगल पांडेय, संजय सरावगी, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, आदि) की साख दांव पर है। लालू परिवार के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप की किस्मत भी आज EVM में बंद होगी। पहले फेज में 3 स्टार भी ताल ठोक रहे हैं। छपरा से राजद की टिकट पर भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारीलाल यादव, अलीनगर से बीजेपी की टिकट पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर और करगहर से जनसुराज की टिकट पर भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे भी चुनावी रण में हैं।
NDA की ओर से जदयू ने 57, भाजपा ने 48, LJP R ने 13, उपेंद्र कुशवाहा की RLM ने 2 और जीतन राम मांझी की हम ने 1 सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि महागठबंधन की ओर से राजद ने 72, कांग्रेस ने 24, CPI (ML) ने 14, VIP और CPI ने 6-6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। CPM ने 3, आईपी गुप्ता की IPP ने दो सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। पहले चरण के चुनाव में महागठबंधन के दलों के बीच 6 सीटों पर फ्रेंडली फाइट है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग