Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: 2 डिप्टी सीएम समेत 18 मंत्री, तेजस्वी-तेजप्रताप की किस्मत भी होगी EVM में बंद

2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत 18 मंत्रियों (जिवेश मिश्रा, नितिन नबीन, रत्नेश सदा, जिवेश मिश्रा, मंगल पांडेय, संजय सरावगी, विजय कुमार चौधरी, श्रवण कुमार, आदि) की साख दांव पर है। लालू परिवार के दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप की किस्मत भी आज EVM में बंद होगी। पहले फेज में 3 स्टार भी ताल ठोक रहे हैं। छपरा से राजद की टिकट पर भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारीलाल यादव, अलीनगर से बीजेपी की टिकट पर लोक गायिका मैथिली ठाकुर और करगहर से जनसुराज की टिकट पर भोजपुरी सिंगर रितेश पांडे भी चुनावी रण में हैं।