Bihar Election 2025 Phase 1 Voting: 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग आज, 9 बाहुबली मैदान में

ब्रह्मपुर सीट से लोजपा (रामविलास) की टिकट पर हुलास पांडेय चुनाव लड़ रहे हैं। हुलास बाहुबली सुनील पांडेय के भाई हैं। इससे पहले हुलास पांडे 2020 में ब्रह्मपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। हुलास पांडे पर रणवीर सेना प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या का भी आरोप है। जदयू ने मांझी सीट से रणधीर सिंह को टिकट दिया है। रणधीर सिंह बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे हैं। सांसद भी रहे चुके प्रभुनाथ सिंह फिलहाल मसरख के तत्कालीन MLA अशोक सिंह की हत्याकांड के मामले जेल में सजा काट रहे हैं।