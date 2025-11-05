Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election 2025: मतदान से एक दिन पहले लोगों से बोले प्रशांत किशोर, कहा- 10-12 हजार रुपये…

Bihar Election 2025: बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को वोटिंग होगी। मतदान से एक दिन पहले पीके ने लोगों से अपील की है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 05, 2025

प्रशांत किशोर ने लोगों से की अपील

प्रशांत किशोर ने लोगों से की अपील (Photo-IANS)

बिहार चुनाव 2025 के प्रथम फेज के लिए गुरुवार को 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने मतदान से एक दिन पहले लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि एक बार अपने बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। हमने आपको पिछले तीन सालों में एक रास्ता दिखाया है। 14 नवंबर के बाद किसी भी बच्चे को 10-12 हजार रुपये के लिए अपना घर-परिवार छोड़कर न जाना पड़े। इस बार ऐसा इंतजाम करें कि बिहार के बच्चों को बिहार से बाहर न जाना पड़े।

राहुल गांधी के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया

हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों पर प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता होने के नाते, राहुल गांधी द्वारा चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठाए जा रहे सवाल जायज़ हैं और हम इस मांग का समर्थन करते हैं कि चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब दे। हालाँकि, जहाँ तक बिहार का सवाल है, यहाँ यह मुख्य मुद्दा नहीं है। बिहार चुनाव में असली मुद्दे पलायन, भ्रष्टाचार और हमारे बच्चों की शिक्षा हैं।

दाउदनगर में किया रोड शो

बता दें कि प्रशांत किशोर ने बुधवार को औरंगाबाद के दाउदनगर में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात की। पीके ने लोगों से बिहार के भविष्य के नाम पर बदलाव की भी अपील की। वहीं इस दौरान जनता ने उनका जगह-जगह स्वागत किया। 

‘BJP ने नहीं किया CM फेस घोषित’

महागठबंधन के सीएम और राधोपुर विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने वोटिंग के एक दिन पहले एनडीए पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कल पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, लेकिन अभी तक बीजेपी ने सीएम फेस के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं किया है। 

10 हजार की दे रहे रिश्वत-तेजस्वी

इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लोगों को 10 हजार की रिश्वत देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग चुनाव में 10 हजार की रिश्वत दे रहे हैं नीतीश कुमार इसके पक्ष में नहीं थे। भाजपा नीतीश कुमार के वोट बैंक को चुराना चाहती है इसलिए 10 हजार का रिश्वत भाजपा दिलवा रही है। भाजपा ने नीतीश कुमार के पीठ में छूरा घोंपने का काम किया है। 

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

05 Nov 2025 07:27 pm

Published on:

05 Nov 2025 07:24 pm

Hindi News / National News / Bihar Election 2025: मतदान से एक दिन पहले लोगों से बोले प्रशांत किशोर, कहा- 10-12 हजार रुपये…

