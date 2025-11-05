Bihar Election 2025: मतदान से एक दिन पहले लोगों से बोले प्रशांत किशोर, कहा- 10-12 हजार रुपये…

बिहार चुनाव 2025 के प्रथम फेज के लिए गुरुवार को 121 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने मतदान से एक दिन पहले लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि एक बार अपने बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। हमने आपको पिछले तीन सालों में एक रास्ता दिखाया है। 14 नवंबर के बाद किसी भी बच्चे को 10-12 हजार रुपये के लिए अपना घर-परिवार छोड़कर न जाना पड़े। इस बार ऐसा इंतजाम करें कि बिहार के बच्चों को बिहार से बाहर न जाना पड़े।