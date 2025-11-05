Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: ललन सिंह ने FIR दर्ज होने पर दी प्रतिक्रिया, कहा- चुनाव आयोग का…

Bihar Election 2025: जेडीयू नेता ललन सिंह ने वायरल वीडियो पर सफाई दी है। साथ ही कहा कि हम सब चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 05, 2025

ललन सिंह ने FIR दर्ज होने पर दी प्रतिक्रिया

ललन सिंह ने FIR दर्ज होने पर दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)

केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर आपत्ति जताई गई थी। इसके बाद उन पर FIR दर्ज की गई। वीडियो पर केंद्रीय मंत्री ने अब सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जिस वीडियो की बात हो रही है उसे अगर कोई पूरा सुनेगा तो पता चलेगा कि राजद ने जो ट्वीट किया है, वो भ्रामक है।

उन्होंने आगे कहा कि ये वीडियो जिस गांव का है वहां राजद के एक दबंग नेता रहते हैं वो गरीबों को डरा धमका कर बूथ पर नहीं जाने देते। मैंने यही कहा है कि अगर ये नेता गरीबों को डराएं तो गांव के लोग उनको घेरकर बंद कीजिए। अगर वो मतदान के लिए जाना चाहें तो मतदान केंद्र पर मतदान कराके उन्हें फिर से घर पर रहने के लिए मजबूर कीजिए। गरीबों को धमका कर कोई वोट नहीं ले सकता।

EC को लेकर भी कही बात

इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने चुनाव आयोग को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि EC संवैधानिक संस्था है। हम सब चुनाव आयोग का सम्मान करते हैं।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि मंगलवार को जेडीयू नेता ललन सिंह के खिलाफ चुनाव आयोग ने एफआईआर दर्ज कराई थी। JDU नेता पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। उन्होंने सोमवार को जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ। जिसमें उन्हें कहते सुना गया- यहां कुछ नेता है, जिनको वोटिंग के दिन निकलने मत दीजिएगा। 

ललन सिंह ने संभाली कमान

मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दुलारचंद हत्याकांड मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके बाद ललन सिंह ने मोकामा में प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कहा कि मोकामा की कमान मैंने खुद संभाल ली है।

बिहार में दो चरणों में होगा मतदान

बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण में 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। प्रदेश में किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होगी।

ये भी पढ़ें

आधी आबादी लिखेगी चुनावी फैसले की पूरी इबारत, नीतीश और तेजस्वी को महिला वोटरों पर भरोसा
राष्ट्रीय
पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

05 Nov 2025 03:07 pm

Hindi News / National News / Bihar Election 2025: ललन सिंह ने FIR दर्ज होने पर दी प्रतिक्रिया, कहा- चुनाव आयोग का…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा- जिनको वे BJP का वोटर बता रहे हैं, असल में उन्होंने कांग्रेस को…

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: दूसरे चरण के 32% उम्मीदवार क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले, जानिए किस पार्टी में सबसे अधिक दागी

Bihar Election 2025
पटना

Bihar Election 2025: कल EVM में कैद हो जाएगी 14 मंत्रियों की किस्मत, काउंटडाउन शुरू होते ही तेज हुई धुकधुकी

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: मनोज झा ने 1952 की चर्चा कर कहा यह चुनाव बदलाव का है? पढ़िए क्यों कहा प्रधानमंत्री जी थोड़ी तो मर्यादा रखिए…

RJD Leader Manoj Jha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.