आधी आबादी लिखेगी चुनावी फैसले की पूरी इबारत, नीतीश और तेजस्वी को महिला वोटरों पर भरोसा

Bihar Assembly Election 2025: बिहार की सियासत में आंकड़ों से ज्यादा भरोसे की राजनीति चल रही है। भरोसा इस बार भी महिलाओं पर टिका है- नीतीश सरकार की फिर वापसी का भरोसा। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ‘साइलेंट वोटर फार्मूला’ एक बार फिर एनडीए की नैया पार लगाएगा। परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इतना तय है कि आधी आबादी ही बिहार के सियासी फैसले की पूरी इबारत लिखेगी।