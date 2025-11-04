Bihar Election 2025: ‘नीतीश कुमार की सरकार बिहार में अब कभी नहीं बनेगी’, राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा

कांग्रेस सांसद ने कहा कि देश में आजादी से पहले दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अतिपिछड़ों के पास कोई अधिकार नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को संविधान दिया। इस संविधान में अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की सोच है। BJP-RSS चाहती है कि देश में चंद लोगों का राज हो और बाकी लोग बिना अधिकार के जिएं।