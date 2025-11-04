Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election 2025: ‘नीतीश कुमार की सरकार बिहार में अब कभी नहीं बनेगी’, राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा

Bihar Assembly Election 2025: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा- बिहार में अब कभी भी नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें कैप्चर कर रखा है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 04, 2025

राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया

राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया (Photo-X Congress)

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी-आरएसएस और पीएम मोदी-सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नफरत का जहर फैलाया है और इसी बात को बिहार की जनता बखूबी समझती है। 

‘मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं’

चुनावी रैली में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा- हम बीजेपी और आरएसएस के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। यह मोहब्बत का देश है और ये नफरत से नहीं चल सकता है।

‘नीतीश की नहीं बनेगी सरकार’

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर नीतीश कुमार को कैप्चर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अब नीतीश कुमार की कभी सरकार नहीं बनेगी। जिस तरह से रिमोट से टीवी का चैनल बदला जाता है, वैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह नीतीश कुमार का चैनल बदलते हैं।

‘बिहार के लोगों को बनाया मजदूर’

राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश में बिहार के लोग मजदूरी कर रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्से में बिहार के लोग बड़ी-बड़ी इमारतें, सड़कें, टनल, फैक्ट्रियां बनाते हैं। यानी सच यही है कि- नीतीश कुमार ने यहां से रोजगार मिटाकर बिहार के लोगों को देश का मजदूर बना दिया है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि देश में आजादी से पहले दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अतिपिछड़ों के पास कोई अधिकार नहीं थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को संविधान दिया। इस संविधान में अंबेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस की सोच है। BJP-RSS चाहती है कि देश में चंद लोगों का राज हो और बाकी लोग बिना अधिकार के जिएं।

वोट के लिए ड्रामा करते हैं पीएम मोदी

राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट के लिए ड्रामा करते हैं। पीएम मोदी को बिहार की परंपरा और छठ पूजा से कोई लेना-देना नहीं है, उनका मकसद महज वोट लेना है। वे जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रखते, सिर्फ प्रचार और सत्ता में बने रहने में लगे रहते हैं।

