मोकामा हत्याकांड: अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, अब जेल से लड़ेंगे चुनाव

अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा (Photo-IANS)
मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या मामले में गिरफ्तार JDU प्रत्याशी अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया है। अब वे जेल से ही चुनाव लड़ेंगे। जदयू प्रत्याशी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था।
बता दें कि दुलारचंद हत्याकांड में बाहुबली और जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को शनिवार देर रात को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद उन्हें गिरफ्तार करने गए थे। उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पटना लाया गया था।
हालांकि इससे पहले अनंत सिंह को पुलिस लाइन में रखा गया और सुबह SSP कार्यालय स्थित स्पेशल रंगदारी सेल में रखा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेडीयू नेता ने रात को कुछ नहीं खाया और सुबह उन्होंने चाय पी और नाश्ता भी किया था।
अनंत सिंह तीन महीने बाद फिर से बेऊर जेल में रहेंगे। इससे पहले मोकामा गोलीकांड मामले में 6 अगस्त को बेऊर जेल से बाहर आए थे।
दुलारचंद यादव हत्याकांड में बिहार पुलिस अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने औपचारिक रूप से मामले का प्रभार संभाल लिया है। जांच की निगरानी सीआईडी के डीआईजी जयंत कांत कर रहे हैं, जिन्होंने स्वयं घटनास्थल का दौरा किया और सभी पहलुओं की जांच की। पुलिस की कई टीमें शनिवार को बसावन चक पहुंची थीं, जहां यह घटना घटी थी।
सीआईडी अधिकारियों ने एफएसएल टीम के साथ मिलकर पूरे इलाके की जांच की। सूत्रों ने बताया कि कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। जांच अधिकारियों ने घटना में शामिल क्षतिग्रस्त वाहनों का भी निरीक्षण किया। इन वाहनों से फोरेंसिक नमूने एकत्र किए गए हैं।
मोकामा में 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार के दौरान गोलीबारी की मामला सामने आया था। इस घटना में दुलारचंद यादव की मौत हो गई। दरअसल, दुलारचंद यादव जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। परिजनों ने अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था।
