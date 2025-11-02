Bihar Election 2025: हिंसा की कोई गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी…मोकामा हत्याकांड पर बोले ज्ञानेश कुमार

मोकामा हत्याकांड पर बोले CEC ज्ञानेश कुमार (Photo-IANS)
Bihar Election 2025: मोकामा हत्याकांड पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही CEC ने प्रदेश के लोगों से चुनाव में भाग लेने की भी अपील की। उन्होंने कहा- मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं चुनाव प्रक्रिया में भाग लें और मताधिकार का प्रयोग करें।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा- मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष है और ना कोई विपक्ष है, सब समकक्ष है। जहां तक हिंसा की बात है चुनाव आयोग स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है।
उन्होंने कहा- चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि मतदाता शांतिपूर्वक मतदान कर सकें। हमारे 243 रिटर्निंग ऑफिसर, इतने ही पर्यवेक्षक, हर जिले के कलेक्टर, जिला अधिकारी, एसपी, एसएसपी, पुलिस पर्यवेक्षक, सभी तैयार हैं।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि बिहार विधासनभा चुनाव में हर पार्टी अपने-अपने तरीके से लोगों से वोट मांग रही है। उन्होंने कहा- उम्मीद है कि बिहार चुनाव पारदर्शी, सक्षम और सहजता से होंगे और न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक उदाहरण बनेंगे।
इस दौरान उन्होंने एसआईआर को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा- जिस दिन 12 राज्यों के 51 करोड़ मतदाताओं के नामों वाली मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा, वह ऐतिहासिक होगा और ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि एक बार पूरे देश में एसआईआर पूरा हो जाने पर आपको अपने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त दोनों पर गर्व होगा।
बता दें कि मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या मामले में पुलिस ने जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। CEC का यह बयान अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद आया है। निर्वाचन आयोग ने हत्या के बाद मोकामा विधानसभा क्षेत्र में तैनात कई प्रमुख अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया और बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से अपराध के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग