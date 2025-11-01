Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहारी होना एक अपमान की बात माना जाता था, वीडियो संदेश में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के नागरिकों के लिए एक वीडियो जारी किया। नीतीश ने लोगों से NDA प्रत्याशियों के पक्ष में वोट डालने की अपील की है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

image

Himesh Rana

Nov 01, 2025

सीएम नीतीश ने वीडियो संदेश किया जारी

सीएम नीतीश ने वीडियो संदेश किया जारी (Photo-IANS)

Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले जेडीयू ने एक्स पर सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो में सीएम ने कहा कि केवल एनडीए ही राज्य का विकास कर सकता है। उन्होंने कहा कि उनके शासन में तेजी से प्रदेश का विकास हुआ है। साथ ही उन्होंने एनडीए को एक और मौका देने की अपील भी की।

बिहारी होना एक शर्म की बात समझी जाती थी

करीब चार मिनट के इस वीडियो संदेश में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब वे 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय बिहारी होना एक अपमान की बात माना जाता था। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बिहारवासियों आपने मुझे 2005 से अब तक सेवा करने का अवसर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने बिहार की जिम्मेदारी संभाली थी उस समय बिहार की स्थिति बहुत खराब थी। उस दौर में बिहारी होना एक शर्म की बात समझी जाती थी। तब से हमने दिन-रात ईमानदारी और मेहनत से आपकी सेवा की है।

‘मेरे शासन में बिहार में सुधार हुआ है’

नीतीश कुमार ने कहा कि उनके शासन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि और युवाओं के अवसरों में सुधार हुआ है। उन्होंने आगे कहा, पिछली सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया था। हमने महिलाओं को इतना सशक्त बनाया है कि अब वे किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार व बच्चों के लिए हर काम खुद कर सकती हैं। हमने समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है।

मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया

सीएम ने कहा कि चाहे आप हिंदू हों या मुस्लिम, सवर्ण हों या पिछड़े, दलित हों या महादलित, हमने सभी के लिए काम किया है। मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से ईमानदारी और मेहनत से जनता की सेवा की है।

अब बिहारी होना गर्व की बात

वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा- अब बिहारी होना शर्म की नहीं, बल्कि गर्व की बात है। उन्होंने अपील की हमें एक मौका और दीजिए। इसके बाद इतना काम होगा कि बिहार देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बिहार में एनडीए  प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। बता दें कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।

ये भी पढ़ें

‘परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने पर 12 लाख करोड़ का आएगा खर्च, कहां से आएगा पैसा; जेपी नड्डा ने तेजस्वी से पूछा सवाल
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

01 Nov 2025 05:32 pm

Published on:

01 Nov 2025 05:31 pm

Hindi News / National News / बिहारी होना एक अपमान की बात माना जाता था, वीडियो संदेश में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

1990-2005 के बीच ‘जंगल राज’ में हुए 34 नरसंहार: अमित शाह का RJD पर जोरदार हमला

amit shah
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: तेज प्रताप को लेकर राबड़ी देवी ने दिया बयान, प्रचार को लेकर भी कही बड़ी बात

तेज प्रताप के लिए राबड़ी देवी ने दिया बयान
राष्ट्रीय

दुलारचंद यादव हत्याकांड: भूमिहारों का वर्चस्व, यादवों की चुनौती…मोकामा में गैंगवार और जातीय समीकरण

पटना

Bihar Chunav: बुलडोजर चलाने वाले नेताओं को बिहार में नहीं घुसने देना चाहिए, CM योगी को लालू की बेटी ने खूब कोसा

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.