बिहारी होना एक अपमान की बात माना जाता था, वीडियो संदेश में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

सीएम नीतीश ने वीडियो संदेश किया जारी (Photo-IANS)
Bihar Elections 2025: बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान से पहले जेडीयू ने एक्स पर सीएम नीतीश कुमार का एक वीडियो संदेश जारी किया है। वीडियो में सीएम ने कहा कि केवल एनडीए ही राज्य का विकास कर सकता है। उन्होंने कहा कि उनके शासन में तेजी से प्रदेश का विकास हुआ है। साथ ही उन्होंने एनडीए को एक और मौका देने की अपील भी की।
करीब चार मिनट के इस वीडियो संदेश में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब वे 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय बिहारी होना एक अपमान की बात माना जाता था। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बिहारवासियों आपने मुझे 2005 से अब तक सेवा करने का अवसर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने बिहार की जिम्मेदारी संभाली थी उस समय बिहार की स्थिति बहुत खराब थी। उस दौर में बिहारी होना एक शर्म की बात समझी जाती थी। तब से हमने दिन-रात ईमानदारी और मेहनत से आपकी सेवा की है।
नीतीश कुमार ने कहा कि उनके शासन में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि और युवाओं के अवसरों में सुधार हुआ है। उन्होंने आगे कहा, पिछली सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया था। हमने महिलाओं को इतना सशक्त बनाया है कि अब वे किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार व बच्चों के लिए हर काम खुद कर सकती हैं। हमने समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है।
सीएम ने कहा कि चाहे आप हिंदू हों या मुस्लिम, सवर्ण हों या पिछड़े, दलित हों या महादलित, हमने सभी के लिए काम किया है। मैंने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से ईमानदारी और मेहनत से जनता की सेवा की है।
वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा- अब बिहारी होना शर्म की नहीं, बल्कि गर्व की बात है। उन्होंने अपील की हमें एक मौका और दीजिए। इसके बाद इतना काम होगा कि बिहार देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बिहार में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में लोगों से वोट देने की अपील की। बता दें कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग