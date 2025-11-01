बिहारी होना एक अपमान की बात माना जाता था, वीडियो संदेश में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार

करीब चार मिनट के इस वीडियो संदेश में सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि जब वे 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय बिहारी होना एक अपमान की बात माना जाता था। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे बिहारवासियों आपने मुझे 2005 से अब तक सेवा करने का अवसर दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने बिहार की जिम्मेदारी संभाली थी उस समय बिहार की स्थिति बहुत खराब थी। उस दौर में बिहारी होना एक शर्म की बात समझी जाती थी। तब से हमने दिन-रात ईमानदारी और मेहनत से आपकी सेवा की है।