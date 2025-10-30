‘परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने पर 12 लाख करोड़ का आएगा खर्च, कहां से आएगा पैसा; जेपी नड्डा ने तेजस्वी से पूछा सवाल

जेपी नड्डा ने महागठबंधन पर साधा निशाना (Photo-IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक प्रदेश में रैलियां कर रहे है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नालंदा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही तेजस्वी के वादे 'हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी' पर भी सवाल उठाया है।
चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा- जब मैं कांग्रेस और राजद की बात करता हूं तो याद रखिए कि इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं, सोनिया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में लगी हैं। इनको परिवार से मतलब है।
महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव के वादे पर भी जेपी नड्डा ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हर परिवार को नौकरी देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में 2.5 करोड़ परिवार हैं। अगर हर परिवार से एक-एक व्यक्ति को नौकरी देनी हो तो खर्च 12 लाख करोड़ रुपए का है बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ है तो कहां से देंगे?
चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा- आपने देखा होगा कि 2005 तक बिहार अंधकार में था। इसे अराजकता के राज्य के रूप में जाना जाता था, एक ऐसा राज्य जो हर तरह से समस्याओं से भरा हुआ था। लेकिन आज, जब हम बिहार को देखते हैं, तो हमें एक बदला हुआ राज्य दिखाई देता है - एक ऐसा बिहार जो, जैसा कि मैंने कहा, पीएम मोदी के आशीर्वाद और नीतीश कुमार की कड़ी मेहनत के कारण बदल गया है। यह अब एक ऐसा बिहार है जो विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा- मैं बस एक बात कहना चाहता हूं - चुनाव के समय कई तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जहां भी एनडीए की सरकार आई है, वहां विकास हुआ है और जहां भी अन्य दलों ने शासन किया है, विकास धीमा हो गया है या रुक गया है।
रैली में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा- यदि आप पिछले 20 वर्षों को देखें, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में और पीएम मोदी के आशीर्वाद से, बिहार ने एक बार फिर गति पकड़ी है और खुद को विकास के पथ पर मजबूती से स्थापित किया है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा- 6 तारीख को मतदान होगा, यह बिहार के विकास की गति को जारी रखने का चुनाव है। हमें यह समझना होगा। इसीलिए मैं आप सभी से नालंदा की सभी सात सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने का अनुरोध करने आया हूं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग