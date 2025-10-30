Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने पर 12 लाख करोड़ का आएगा खर्च, कहां से आएगा पैसा; जेपी नड्डा ने तेजस्वी से पूछा सवाल

Bihar Assembly Election 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। गुरुवार को जेपी नड्डा ने नालंदा में चुनावी रैली को संबोधित किया।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Oct 30, 2025

जेपी नड्डा ने महागठबंधन पर साधा निशाना (Photo-IANS)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक प्रदेश में रैलियां कर रहे है। इसी बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नालंदा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही तेजस्वी के वादे 'हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी' पर भी सवाल उठाया है।

क्या बोले नड्डा

चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा- जब मैं कांग्रेस और राजद की बात करता हूं तो याद रखिए कि इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है। लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं, सोनिया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में लगी हैं। इनको परिवार से मतलब है।

तेजस्वी के वादे पर उठाया सवाल

महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव के वादे पर भी जेपी नड्डा ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि हर परिवार को नौकरी देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार में 2.5 करोड़ परिवार हैं। अगर हर परिवार से एक-एक व्यक्ति को नौकरी देनी हो तो खर्च 12 लाख करोड़ रुपए का है बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ है तो कहां से देंगे?

‘2005 तक अंधकार में था बिहार’

चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा- आपने देखा होगा कि 2005 तक बिहार अंधकार में था। इसे अराजकता के राज्य के रूप में जाना जाता था, एक ऐसा राज्य जो हर तरह से समस्याओं से भरा हुआ था। लेकिन आज, जब हम बिहार को देखते हैं, तो हमें एक बदला हुआ राज्य दिखाई देता है - एक ऐसा बिहार जो, जैसा कि मैंने कहा, पीएम मोदी के आशीर्वाद और नीतीश कुमार की कड़ी मेहनत के कारण बदल गया है। यह अब एक ऐसा बिहार है जो विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

NDA के शासन में हुआ विकास-नड्डा

उन्होंने कहा- मैं बस एक बात कहना चाहता हूं - चुनाव के समय कई तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जहां भी एनडीए की सरकार आई है, वहां विकास हुआ है और जहां भी अन्य दलों ने शासन किया है, विकास धीमा हो गया है या रुक गया है।

मोदी और नीतीश के नेतृत्व में प्रदेश ने पकड़ी गति

रैली में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा- यदि आप पिछले 20 वर्षों को देखें, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में और पीएम मोदी के आशीर्वाद से, बिहार ने एक बार फिर गति पकड़ी है और खुद को विकास के पथ पर मजबूती से स्थापित किया है। 

‘NDA के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील’

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा- 6 तारीख को मतदान होगा, यह बिहार के विकास की गति को जारी रखने का चुनाव है। हमें यह समझना होगा। इसीलिए मैं आप सभी से नालंदा की सभी सात सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने का अनुरोध करने आया हूं।

ये भी पढ़ें

PM-CM की सीटें खाली नहीं…बेगूसराय में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Published on:

30 Oct 2025 05:59 pm

Hindi News / National News / ‘परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने पर 12 लाख करोड़ का आएगा खर्च, कहां से आएगा पैसा; जेपी नड्डा ने तेजस्वी से पूछा सवाल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025: राहुल गांधी के खिलाफ BJP ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, PM मोदी को लेकर कही थी ये बात

राष्ट्रीय

भोजपुर में टला बड़ा हादसा! धान के खेत में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे पूर्व सांसद

bihar election
पटना

मोकामा में गोलीबारी से हड़कंप! RJD नेता की हत्या, अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप

bihar election
पटना

गंगा पथ से अटल पथ तक… एक्सप्रेसवे ने बदली बिहार की तस्वीर, CM नीतीश कुमार ने गिनाईं 20 साल की उपलब्धियां

Nitish Kumar
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.