‘परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने पर 12 लाख करोड़ का आएगा खर्च, कहां से आएगा पैसा; जेपी नड्डा ने तेजस्वी से पूछा सवाल

चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा- आपने देखा होगा कि 2005 तक बिहार अंधकार में था। इसे अराजकता के राज्य के रूप में जाना जाता था, एक ऐसा राज्य जो हर तरह से समस्याओं से भरा हुआ था। लेकिन आज, जब हम बिहार को देखते हैं, तो हमें एक बदला हुआ राज्य दिखाई देता है - एक ऐसा बिहार जो, जैसा कि मैंने कहा, पीएम मोदी के आशीर्वाद और नीतीश कुमार की कड़ी मेहनत के कारण बदल गया है। यह अब एक ऐसा बिहार है जो विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।