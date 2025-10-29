PM-CM की सीटें खाली नहीं…बेगूसराय में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

अमित शाह ने कहा- बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में कई युवाओं को टिकट दिए हैं, लेकिन राजद और कांग्रेस ने नहीं, क्योंकि लालू जी अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। उन्होंने विपक्षी नेतृत्व का मजाक उड़ाते हुए कहा- मैं सोनिया गांधी और लालू प्रसाद से यह कहना चाहता हूं- बिहार में ना सीएम पद खाली है, दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला है'।