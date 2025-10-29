Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

PM-CM की सीटें खाली नहीं…बेगूसराय में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

अमित शाह ने कहा- बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में कई युवाओं को टिकट दिए हैं, लेकिन राजद और कांग्रेस ने नहीं, क्योंकि लालू जी अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Oct 29, 2025

अमित शाह ने रैली को संबोधित किया (Photo-X BJP)

Bihar Election: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बेगूसराय में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बिहार में सीएम पद को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने वंशावाद को लेकर भी राजद-कांग्रेस पर निशाना साधा। शाह ने लालू और सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा- लालू अपने बेटे को सीएम और सोनिया अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं। 

CM-PM की सीटें खाली नहीं- अमित शाह

अमित शाह ने कहा- बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में कई युवाओं को टिकट दिए हैं, लेकिन राजद और कांग्रेस ने नहीं, क्योंकि लालू जी अपने बेटे तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। उन्होंने विपक्षी नेतृत्व का मजाक उड़ाते हुए कहा- मैं सोनिया गांधी और लालू प्रसाद से यह कहना चाहता हूं- बिहार में ना सीएम पद खाली है, दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। आपके बेटों का नंबर नहीं लगने वाला है'।

शाह के बयान के क्या मायने

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे है कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएगी। दरअसल, महागठबंधन की तरफ से एनडीए पर सीएम फेस को लेकर दबाव बढ़ाया जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में जब पीएम नरेंद्र मोदी जब प्रदेश में चुनावी रैली करेंगे तब और पूरी स्थिति साफ हो जाएगी।

राहुल ने निकाली थी घुसपैठिया बचाओ यात्रा

रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राजद-कांग्रेस गठबंधन पर बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल बाबा डेढ़ महीने पहले यहां आए थे। अब एक महीने बाद वह आज फिर आए हैं। जब वह पहले आए थे, तो उन्होंने 'घुसपैठिया बचाओ यात्रा' निकाली थी।

इस दौरान उन्होंने कहा- आज मैं बेगूसराय के लोगों और भगवान परशुराम के अनुयायियों से पूछने आया हूं,  क्या बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम होना चाहिए? लालू (यादव) और राहुल (गांधी) दोनों बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक बन गए हैं। लेकिन आज मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारे चारों उम्मीदवार उनकी पहचान करेंगे और बिहार की धरती से हर एक घुसपैठिए को बाहर निकाल देंगे।

ये भी पढ़ें

‘बिहारियों का बिहार में कोई भविष्य नहीं’, मुजफ्फरपुर में राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

29 Oct 2025 08:45 pm

Published on:

29 Oct 2025 08:42 pm

Hindi News / National News / PM-CM की सीटें खाली नहीं…बेगूसराय में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव का एक्शन… विधायक, पूर्व विधायक और प्रदेश उपाध्यक्ष समेत 10 नेता RJD से बाहर

RJD leader, Tejashwi Yadav
पटना

‘दिल्ली में घुसपैठिये बैठे हैं’: शेख हसीना का हवाला देकर ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा

Owaisi Hasina Attack
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव में गोलीबारी! टिकारी में NDA प्रत्याशी अनिल कुमार पर जानलेवा हमला, सिर पर लगी चोट और टूटा हाथ

bihar election
गया

‘कांग्रेस ने डर के मारे बांग्लादेश बनाया, कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया’, जीतन राम मांझी का बड़ा हमला

jitan ram manjhi
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.