मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड मामले में RJD प्रत्याशी वीणा देवी ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

AICC प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने मोकामा हत्याकांड पर कहा- आज प्रियंका गांधी ने एक बात कही कि बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि 'सिंगल इंजन' की सरकार चल रही है। जब से पीएम मोदी और अमित शाह बिहार में सरकार चला रहे हैं तब से अपराध, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मोकामा में जो हुआ वो सिंगल इंजन की सरकार की नाक के नीचे हुए। बड़े-बड़े नेताओं के साथ आचार-संहिता के बावजूद ऐसा हादसा हो रहा है तो गलती से यदि इनकी सरकार बन गई तो बिहार और बिहार की जनता का क्या हाल होगा ये समझा जा सकता है।