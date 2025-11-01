Patrika LogoSwitch to English

मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड मामले में RJD प्रत्याशी वीणा देवी ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Bihar Election 2025: मोकामा में दुलारचंद यादव की मौत मामले में राजद प्रत्याशी वीणा देवी ने कहा- वह उस समय मरांची गांव में दौरे पर थी।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 01, 2025

मोकामा में गोलीबारी में दुलारचंद यादव की हुई मौत

मोकामा में गोलीबारी में दुलारचंद यादव की हुई मौत (Photo- X @Global__persp1)

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। प्रदेश में इस समय मोकामा विधानसभा क्षेत्र की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल, मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक दुलारचंद यादव की गोली लगने से मौत हो गई। परिजनों ने जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है।

राजद प्रत्याशी ने दी प्रतिक्रिया

बता दें कि मोकामा से तेजस्वी यादव की पार्टी राजद ने वीणा देवी को प्रत्याशी बनाया है। दुलारचंद हत्याकांड पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा- मुझे इस घटना की जानकारी नहीं थी। मैं उस समय मरांची गांव में अपना दौरा कर रही थी। जब मुझे इस बात की जानकारी मिली तो मैं वापस लौटी और पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की। प्रशासन जांच करने के मूड में नहीं था। 

तेजस्वी ने भी दी प्रतिक्रिया

महागठबंधन के सीएम फेस और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा- दिनदहाड़े हत्या होती है, नामजद FIR दर्ज होती है लेकिन फिर भी आरोपी थाने के सामने से गुजरता है और प्रचार करता है, वह 40 लोगों के काफिले के साथ बंदूक, गोली-बारूद लेकर घूम रहा है। हत्या हुई है लेकिन एक भी व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं हुई। 

EC पर साधा निशाना 

तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि चुनाव आयोग कहां है? क्या चुनाव आयोग मर गया है? क्या चुनाव आयोग का कानून सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए है? सत्ता में बैठे लोगों के लिए नहीं? कोई कानून नहीं है, अपराधी बेलगाम हैं और सत्ता में बैठे लोग उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। चुनाव के बीच 10-10 हजार रुपये बांटे जा रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बिहार की जनता देख रही है कि इस बार चुनाव में BJP-NDA को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेगी।

क्या बोले कृष्णा अल्लावरु

AICC प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने मोकामा हत्याकांड पर कहा- आज प्रियंका गांधी ने एक बात कही कि बिहार में डबल इंजन की सरकार नहीं बल्कि 'सिंगल इंजन' की सरकार चल रही है। जब से पीएम मोदी और अमित शाह बिहार में सरकार चला रहे हैं तब से अपराध, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मोकामा में जो हुआ वो सिंगल इंजन की सरकार की नाक के नीचे हुए। बड़े-बड़े नेताओं के साथ आचार-संहिता के बावजूद ऐसा हादसा हो रहा है तो गलती से यदि इनकी सरकार बन गई तो बिहार और बिहार की जनता का क्या हाल होगा ये समझा जा सकता है।

Published on:

01 Nov 2025 08:39 pm

Hindi News / National News / मोकामा में दुलारचंद हत्याकांड मामले में RJD प्रत्याशी वीणा देवी ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

