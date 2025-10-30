बिहार चुनाव 2025: राहुल गांधी के खिलाफ BJP ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, PM मोदी को लेकर कही थी ये बात

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने EC से राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी करने और एक निश्चित अवधी के लिए चुनाव प्रचार करने से रोकने की भी मांग की है। बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में लगे हुए है।