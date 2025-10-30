बिहार चुनाव 2025: राहुल गांधी के खिलाफ BJP ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, PM मोदी को लेकर कही थी ये बात

BJP ने राहुल गांधी की EC में की शिकायत (Photo-IANS)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने EC से राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी करने और एक निश्चित अवधी के लिए चुनाव प्रचार करने से रोकने की भी मांग की है। बता दें कि बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के लिए सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में लगे हुए है।
बीजेपी की बिहार इकाई ने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। BJP ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक, व्यक्तिगत और अपमानजनक टिप्पणी की, जो आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का उल्लंघन है।
उन्होंने आयोग से अनुरोध किया है कि आयोग उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करे और बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने का निर्देश दे और लोकतांत्रिक और चुनावी मर्यादा की पवित्रता बनाए रखने के लिए उन्हें एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव प्रचार करने से रोके।
बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में अपनी रैलियों के दौरान पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा था। साथ ही कुछ विवादित बयान भी दिए थे। मुजफ्फरपुर की चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा था कि अगर आप पीएम मोदी को वोट के लिए नाचने के लिए कहेंगे तो वो नाचने लगेंगे। उनको सिर्फ वोट से मतलब है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी बवाल छिड़ गया। एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस नेता पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा- राहुल गांधी जब दूसरे देश में जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं... उनके अहंकार में दिए गए बयान का लोग कभी भी समर्थन नहीं करेंगे। बिहार की जनता उनके इस तरह के बयान का करारा जवाब देगी।
राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा था कि कांग्रेस सांसद ने भारत और बिहार के हर उस गरीब का अपमान किया है, जिसने पीएम मोदी को वोट दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपराधी की तरह बोलते है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग