Bihar Election 2025: ‘कमल का बटन इतना जोर से दबाएं कि झटके इटली में लगें’, रैली को संबोधित करते हुए बोले अमित शाह

चुनावी रैली में मौजूद लोगों से अमित शाह ने अपील करते हुए कहा कि मतदान के दिन ‘कमल’ का बटन इतनी जोर से दबाना है कि झटके इटली में महसूस किए जाएं। उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को वोटिंग है, आप सभी कमल और तीर के निशान पर बटन दबाना है, लेकिन आप ऐसा सोच कर बटन मत दबाना कि आपके वोट से कोई विधायक या मंत्री बनेगा बल्कि आप ये सोच कर वोट दीजिएगा कि आपका एक-एक वोट नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को विकसित बनाने के लिए है। आपका एक एक वोट जंगलराज को रोकने के लिए है।