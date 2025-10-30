Bihar Election 2025: ‘कमल का बटन इतना जोर से दबाएं कि झटके इटली में लगें’, रैली को संबोधित करते हुए बोले अमित शाह

अमित शाह ने राहुल-सोनिया पर साधा निशाना (Photo-IANS)
Bihar Election 2025: बिहार के लखीसराय जिले में गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा- बिहार चुनाव में महागठबंधन का 14 नवंबर को सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए छठी मैया का अपमान किया है।
चुनावी रैली में मौजूद लोगों से अमित शाह ने अपील करते हुए कहा कि मतदान के दिन ‘कमल’ का बटन इतनी जोर से दबाना है कि झटके इटली में महसूस किए जाएं। उन्होंने कहा कि 6 नवंबर को वोटिंग है, आप सभी कमल और तीर के निशान पर बटन दबाना है, लेकिन आप ऐसा सोच कर बटन मत दबाना कि आपके वोट से कोई विधायक या मंत्री बनेगा बल्कि आप ये सोच कर वोट दीजिएगा कि आपका एक-एक वोट नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को विकसित बनाने के लिए है। आपका एक एक वोट जंगलराज को रोकने के लिए है।
अमित शाह ने कहा कि यूपीए सरकार ने 10 साल के शासन के दौरान 12 लाख करोड़ रुपये के घोटाले किए, जबकि कोई भी मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार के लिए उंगली नहीं उठा सका। उन्होंने कहा- लालू प्रसाद चारा, नौकरी के लिए जमीन, कोलतार और बाढ़ राहत घोटालों में शामिल थे, जबकि नीतीश कुमार के शासन में बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ा और केंद्र ने कृषि उपज के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया।
केंद्रीय गृह मंत्री सभा को संबोधित करते हुए कहा- पीएम मोदी के शासन में देश नक्सवाद से मुक्त हो रहा है। आतंकवाद और भ्रष्टाचार से मुक्त हो चुका है। 2005 के पहले, पूरा बिहार जंगलराज की चपेट में था। सारे उद्योग, व्यापार, ट्रेडिंग बंद हो गए थे, बस एक ही धंधा चल रहा था, जो अपहरण और फिरौती का था।
अमित शाह ने आगे कहा कि जब से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आई है, उन्होंने जंगलराज को समाप्त कर दिया और बिहार में नए विकास की शुरुआत की। इस बार फिर NDA की सरकार बनाइए, जो नींव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने डाली है, उस नींव पर हमारी सरकार बड़ी इमारत खड़ी करने का काम करेगी।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा- हम बिहार से उन घुसपैठियों को भी बाहर निकालेंगे जो गरीब लोगों का अनाज और रोजगार हड़प लेते हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। शाह ने घोषणा की कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा के नाम पर अगले दो वर्षों में लखीसराय में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा।
