चुनाव के बीच पवन-खेसारी आमने सामने, निरहुआ-रवि किशन के बाद पावर स्टार ने दिया करारा जवाब

बिहार चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोटिंग होगी। इससे पहले आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी तेज है। प्रदेश में पवन सिंह एनडीए के स्टार प्रचारक है और वे प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे है। वहीं उन्होंने पवन सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। खेसारी यादव के चुनाव लड़ने को लेकर पवन सिंह ने कहा कि हमारा भाईचारा राजनीति से अलग है। हमारी विचारधारा भी अलग है। मैं NDA के साथ हूं और बिहार के लोग बहुत समझदार हैं।