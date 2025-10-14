बिहार चुनाव 2025:क्या तीसरा मोर्चा बन रहा है ? AIMIM-RLJP का नया गठबंधन, जो बदल देगा सियासी समीकरण

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटें चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। यह क्षेत्र, जिसमें अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जिले शामिल हैं, अपनी 47% मुस्लिम आबादी के कारण राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM), राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP), आजाद समाज पार्टी (ASP) और तेजप्रताप यादव की जनशक्ति जनता दल (JJD) के संभावित तीसरे मोर्चे ने इन सीटों को और अहम बना दिया है। आइए, इन सीटों और उनके सियासी महत्व को आसान भाषा में समझें। सीमांचल की 24 विधानसभा सीटें चार जिलों में बंटी हैं। ये हैं: