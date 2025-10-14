Bihar Elections: राजद उम्मीदवारों के साथ हो गया खेला, तेजस्वी ने कई कैंडिडेट से वापस लिए सिंबल, जानें वजह

तेजस्वी यादव और राहुल गांधी (Photo-ANI)
Bihar elections: बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है। सोमवार देर शाम राजद सुप्रीमो लालू यादव (Lalu Yadav) ने पार्टी के उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया था। अब जानकारी सामने आई है कि उनसे सिंबल वापस ले लिया है। कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे से पहले तेजस्वी (Tejashwi) महागठबंधन के किसी भी सहयोगी दल को नाराज नहीं करना चाहते हैं। उधर कांग्रेस (Congress) ने बिहार के नेताओं को दिल्ली में रुकने का हुक्म दे दिया है।
खबर है कि कांग्रेस हाईकमान ने बिहार कांग्रेस के नेताओं से सभी 243 विधानसभा सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के घर हुई हाईलेवल मीटिंग भी हुई है। इसमें कांग्रेस हाईकमान ने साफ निर्देश दिए हैं कि अबकी बार सीटों की क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा।
वहीं, जब यह रस्साकशी चल रही थी तो राजद नेता व राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कबीर का दोहा ट्वीट किया। झा ने X पर लिखा, 'रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परिजाय।' मनोज की पोस्ट पर कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, 'पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है।' एक और कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा कि शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है, कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं।
लालू यादव ने बेगूसराय की मटिहानी सीट से बोगो सिंह को, भोजपुर के संदेश से अरुण यादव के बेटे दीपू यादव को, परबत्ता से संजीव सिंह को और मनेर से भाई वीरेंद्र को टिकट दिया था। जानकारी यह भी है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव का टिकट कन्फर्म है और 15 अक्टूबर को वे नॉमिनेशन करेंगे।
