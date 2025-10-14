Bihar Elections: राजद उम्मीदवारों के साथ हो गया खेला, तेजस्वी ने कई कैंडिडेट से वापस लिए सिंबल, जानें वजह

वहीं, जब यह रस्साकशी चल रही थी तो राजद नेता व राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कबीर का दोहा ट्वीट किया। झा ने X पर लिखा, 'रहिमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाय टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परिजाय।' मनोज की पोस्ट पर कांग्रेस नेता व राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, 'पानी आंख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है।' एक और कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने कहा कि शहर में आग है मगर राख में अब भी रूह है, कुछ लोग हैं जो मोहब्बत को जिंदा रखे हुए हैं।