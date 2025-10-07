Patrika LogoSwitch to English

Bihar Election 2025: महागठबंधन में कब होगा सीट शेयरिंग का ऐलान, VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दिया बड़ा अपडेट

Bihar Election 2025: बिहार चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार दो चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण के लिए 6 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 07, 2025

मुकेश सहनी ने कहा- विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जीतेगा (Photo-@souravreporter2)

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही एनडीए और महागठबंधन ने अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। दोनों ही गठबंधन में अभी तक दलों के बीच सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हुआ है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान कब होगा, इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बताया कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सब कुछ आंतरिक रूप से तय हो गया है। शायद कल शाम को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जानकारी देंगे।

बीजेपी को हराना ही हमारा संकल्प-VIP अध्यक्ष

वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा- साढ़े तीन साल पहले जब बीजेपी ने हमारे विधायक खरीदे और हमें सरकार से बाहर कर दिया, तो हमारा संकल्प भाजपा को हराने और उसे सरकार से बाहर करने का था। इसलिए, हम पिछले साढ़े तीन साल से तैयारी कर रहे हैं, हम महागठबंधन के साथी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेंगे। 

नीतीश को लेकर भी कही बात

इस दौरान मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बिहार में कभी नीतीश कुमार एक फैक्टर थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। माई बहन मान योजना हमारी थी, उसे देखकर मुख्यमंत्री ने पैसे बांटे, हमारे गठबंधन ने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की योजना बनाई थी, तो उन्होंने इसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया। 

महागठबंधन की बनेगी सरकार

हालांकि इससे पहले मुकेश सहनी ने दावा किया कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वे प्रदेश के डिप्टी सीएम बनेंगे। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने इस तरह का दावा किया हो, इससे पहले भी मुकेश सहनी ये दावा कर चुके हैं। 

CM फेस पर फंसा पेच

महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भले ही सहमति बन गई हो लेकिन सीएम फेस पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। राजद नेता तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। राजद नेता भले ही तेजस्वी को सीएम फेस बता रहे हो, लेकिन कांग्रेस नेता इस सवाल पर आनाकानी कर रहे है और जवाब देने से बच रहे हैं। 

image

बिहार चुनाव 2025

07 Oct 2025 03:58 pm

Hindi News / National News / Bihar Election 2025: महागठबंधन में कब होगा सीट शेयरिंग का ऐलान, VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दिया बड़ा अपडेट

