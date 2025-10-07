Bihar Election 2025: महागठबंधन में कब होगा सीट शेयरिंग का ऐलान, VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दिया बड़ा अपडेट

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही एनडीए और महागठबंधन ने अपनी तैयारी भी तेज कर दी है। दोनों ही गठबंधन में अभी तक दलों के बीच सीटों को लेकर बंटवारा नहीं हुआ है। महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान कब होगा, इसको लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी ने बताया कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर सब कुछ आंतरिक रूप से तय हो गया है। शायद कल शाम को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और जानकारी देंगे।