Bihar Election 2025: 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर करेंगे मतदान, नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकते हैं नाम

मुख्य चुनाव आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहार में कुल वोटरों की संख्या करीब 7.43 करोड़ है। इनमें करीब 3.92 करोड़ पुरुष और करीब 3.50 करोड़ महिला मतदाता हैं। ज्ञानेश कुमार ने बताया इस बार 14 लाख फर्स्ट टाइम वोटर मतदान करेंगे। साथ ही कहा- 1725 थर्ड जेंटर वोटर है और करीब 7.2 लाख दिव्यांग मतदाता, 4.04 लाख 85 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक भी वोटर सूची में हैं, जबकि 100 साल के अधिक उम्र की मतदाताओं की संख्या 14 हजार है।