कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को बताया ‘जननायक’ तो भड़क उठे तेजस्वी, कहा- छोड़िए ये सब फालतू की बात है

राहुल गांधी को जननायक बताने पर तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)
Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को जननायक बताया है। जब इस बारे में राजद नेता तेजस्वी यादव से पूछा गया तो वे भड़क गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा- चलिए ना! छोड़िए ना, ये सब फालतू बात है। वहीं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर राजद नेता ने कहा- आज नहीं तो कल चुनाव की घोषणा होना ही है। अब चुनाव होगा तो ये सब होता ही रहेगा।
बता दें कि बिहार चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे प्रदेश में एक या दो चरण में चुनाव हो सकते है।
विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि दो-तीन दिन में महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर जानकारी दी जा सकती है। रविवार को राजद नेता तेजस्वी यादव के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर लगभग अंतिम सहमति बन चुकी है।
बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाया गया है, जबकि महागठबंधन की तरफ से अभी तक इस बारे में घोषणा नहीं की गई है। हालांकि राजद नेता एक तरफ तेजस्वी यादव को सीएम फेस बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस सवाल पर आनाकानी की जा रही है।
वहीं VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार हम सरकार बनाएंगे और हम ही डिप्टी सीएम बनेंगे। इसके अलावा महागठबंधन में मुकेश सहनी ने 60 सीटें और सरकार बनने पर डिप्टी सीएम पद भी मांगा है। रविवार को हुई बैठक के बाद मुकेश सहनी ने कहा- बैठक बहुत सकारात्मक रही। सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तय हो चुका है। दो-तीन दिन में औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी।
