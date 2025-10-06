Patrika LogoSwitch to English

कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को बताया ‘जननायक’ तो भड़क उठे तेजस्वी, कहा- छोड़िए ये सब फालतू की बात है

बिहार चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Oct 06, 2025

राहुल गांधी को जननायक बताने पर तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को जननायक बताया है। जब इस बारे में राजद नेता तेजस्वी यादव से पूछा गया तो वे भड़क गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा- चलिए ना! छोड़िए ना, ये सब फालतू बात है। वहीं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर राजद नेता ने कहा- आज नहीं तो कल चुनाव की घोषणा होना ही है। अब चुनाव होगा तो ये सब होता ही रहेगा।

विधानसभा चुनावों की तारीखों का होगा ऐलान

बता दें कि बिहार चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे प्रदेश में एक या दो चरण में चुनाव हो सकते है।

सीटों का नहीं हुआ बंटवारा

विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि दो-तीन दिन में महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर जानकारी दी जा सकती है। रविवार को राजद नेता तेजस्वी यादव के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर लगभग अंतिम सहमति बन चुकी है। 

सीएम चेहरा भी नहीं किया घोषित

बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार को सीएम फेस बनाया गया है, जबकि महागठबंधन की तरफ से अभी तक इस बारे में घोषणा नहीं की गई है। हालांकि राजद नेता एक तरफ तेजस्वी यादव को सीएम फेस बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस सवाल पर आनाकानी की जा रही है।

हम सरकार बनाएंगे- मुकेश सहनी

वहीं VIP अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि इस बार हम सरकार बनाएंगे और हम ही डिप्टी सीएम बनेंगे। इसके अलावा महागठबंधन में मुकेश सहनी ने 60 सीटें और सरकार बनने पर डिप्टी सीएम पद भी मांगा है। रविवार को हुई बैठक के बाद मुकेश सहनी ने कहा- बैठक बहुत सकारात्मक रही। सीट शेयरिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ तय हो चुका है। दो-तीन दिन में औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी।

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

06 Oct 2025 03:37 pm

Published on:

06 Oct 2025 03:21 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को बताया 'जननायक' तो भड़क उठे तेजस्वी, कहा- छोड़िए ये सब फालतू की बात है

राष्ट्रीय

