कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी को बताया ‘जननायक’ तो भड़क उठे तेजस्वी, कहा- छोड़िए ये सब फालतू की बात है

Bihar Election 2025: बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को जननायक बताया है। जब इस बारे में राजद नेता तेजस्वी यादव से पूछा गया तो वे भड़क गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा- चलिए ना! छोड़िए ना, ये सब फालतू बात है। वहीं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर राजद नेता ने कहा- आज नहीं तो कल चुनाव की घोषणा होना ही है। अब चुनाव होगा तो ये सब होता ही रहेगा।