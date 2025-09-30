पवन सिंह को लेकर चिराग पासवान ने दी प्रतिक्रिया, कहा- गठबंधन को होगा फायदा

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का जल्द ही ऐलान होने वाला है। इससे पहले नेताओं का पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मंगलवार को भोजपुरी गायक पवन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पवन सिंह द्वारा दोनों नेताओं से मिलने के बाद चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा- यदि पवन सिंह बीजेपी में शामिल होते है तो एनडीए गठबंधन को फायदा होगा।