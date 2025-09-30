Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पवन सिंह को लेकर चिराग पासवान ने दी प्रतिक्रिया, कहा- गठबंधन को होगा फायदा

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा- वह पहले से ही गठबंधन का हिस्सा थे। चुनाव के दौरान उनके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने से गठबंधन के भीतर चिंता बढ़ गई थी।

2 min read

पटना

image

Ashib Khan

Sep 30, 2025

पवन सिंह को लेकर बोले चिराग पासवान (Photo-IANS)

Bihar Election 2025: बिहार में विधानसभा चुनावों की तारीखों का जल्द ही ऐलान होने वाला है। इससे पहले नेताओं का पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मंगलवार को भोजपुरी गायक पवन सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पवन सिंह द्वारा दोनों नेताओं से मिलने के बाद चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा- यदि पवन सिंह बीजेपी में शामिल होते है तो एनडीए गठबंधन को फायदा होगा।

‘पहले से ही गठबंधन के हिस्सा थे’

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा- वह पहले से ही गठबंधन का हिस्सा थे।  निस्संदेह, चुनाव के दौरान उनके निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने से गठबंधन के भीतर चिंता बढ़ गई थी। इससे सबसे ज्यादा नुकसान उपेन्द्र कुशवाह को हुआ था।  लेकिन अब जब वे मिल गए हैं, तो कोई भी मतभेद दूर हो गया होगा। मैं पवन को लंबे समय से जानता हूं। अगर वह शामिल होते हैं, तो गठबंधन को और फायदा होगा। 

एक्स पर किया पोस्ट

पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पर आज ये फोटो देख के सांप लोट रहा होगा। लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है, वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। पवन सिंह ने अमित शाह, जेपी नड्डा और उपेंद्र कुशवाहा के साथ फोटो शेयर किया। 

2024 में लड़ा था निर्दलीय चुनाव

बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह ने बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उनकी मौजूदगी का असर यह हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नाराजगी जताई थी। इसके चलते बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा की सदस्यता दिलाई थी।  

विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं पवन सिंह

वहीं अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि पवन सिंह विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। बीजेपी पवन सिंह को आरा से टिकट दे सकती है। अगर पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ते हैं तो इसका असर पूरे शाहाबाद क्षेत्र की राजनीति पर देखा जा सकता है।

ये भी पढ़ें

बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर पवन सिंह ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा- हम हुए ही…
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Updated on:

30 Sept 2025 07:06 pm

Published on:

30 Sept 2025 07:05 pm

Hindi News / National News / पवन सिंह को लेकर चिराग पासवान ने दी प्रतिक्रिया, कहा- गठबंधन को होगा फायदा

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से भड़का विवाद, खुल कर बोले प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव

Ladakh Protest Crackdown
राष्ट्रीय

मौसम ने फिर मारी पलटी! राजस्थान, दिल्ली, नोएडा-गाज़ियाबाद में तेज बारिश, फिजा में घुली ठंडक

IMD rain alert
राष्ट्रीय

बिहार में चुनाव आयोग ने उड़ा दिए 48 लाख वोटर्स के नाम, जानें वापस कैसे जुड़वाए नाम

राष्ट्रीय

54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बढ़ी दिक्कतें, UGC ने जारी किया नोटिस

UGC
राष्ट्रीय

‘मेरे साथ कुछ भी करो लेकिन…’, TVK प्रमुख विजय ने सीएम स्टालिन से कही ये बड़ी बात

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.