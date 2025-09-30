BJP में शामिल होने के बाद पवन सिंह ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा- हम हुए ही…

भोजपुरी सुपरस्टार अभिनेता और गायक पवन सिंह
Pawan Singh Rejoin BJP: बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मचाने वाले भोजपुरी सुपरस्टार अभिनेता और गायक पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में अपनी 'दोबारा' शामिल होने की खबर पर हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में उन्होंने कहा, 'हम हुए ही कहां थे? हम साथ हैं।' यह बयान न केवल उनकी वफादारी को दर्शाता है, बल्कि भाजपा के प्रति उनके अटूट समर्थन को भी रेखांकित करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पवन सिंह का यह स्टैंड भाजपा के लिए बिहार में युवा वोटरों को लुभाने का बड़ा हथियार साबित होगा।
पवन सिंह को भोजपुरी सिनेमा का 'पावरस्टार' कहा जाता है, लंबे समय से भाजपा के प्रचार अभियानों में सक्रिय रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में उनकी सदस्यता को लेकर अफवाहें उड़ीं थीं।पवन सिंह का यह बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आया, जहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मंच साझा किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'कुछ लोग कहते हैं कि मैं दोबारा शामिल हो गया हूं। अरे भाई, हम तो कभी अलग हुए ही कहां? हम हमेशा साथ खड़े हैं। भाजपा मेरे लिए परिवार जैसी है।
यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गई, जहां #PawanSinghWithBJP हैशटैग ट्रेंड करने लगा। उनके प्रशंसकों ने इसे 'पावरफुल स्टेटमेंट' बताते हुए मीम्स और रील्स बनाना शुरू कर दिया।
इससे पहले अभिनेता पवन सिंह ने मंगलवार को दिल्ली में राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। कुशवाहा ने उन्हें आशीर्वाद दिया और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के लिए काम करने के उनके फैसले का स्वागत किया।
पवन सिंह का भाजपा से जुड़ाव कोई नई बात नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनावों में वे बिहार में पार्टी के प्रचार के प्रमुख चेहरे थे। उनके गाने जैसे 'लॉलीपॉप लागेलु' और 'रातर भर नइखे जइहा' को चुनावी रैलियों में इस्तेमाल किया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी उन्होंने नीतीश कुमार और भाजपा गठबंधन के पक्ष में कई रैलियों में हिस्सा लिया। हालांकि, पिछले साल एक साक्षात्कार में उन्होंने राजनीतिक दबाव की बात कही थी, जिससे उनकी सदस्यता पर सवाल उठे। लेकिन अब यह बयान उन अफवाहों पर पूर्ण विराम लगा देता है।
