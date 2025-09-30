BJP में शामिल होने के बाद पवन सिंह ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा- हम हुए ही…

Pawan Singh Rejoin BJP: बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मचाने वाले भोजपुरी सुपरस्टार अभिनेता और गायक पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में अपनी 'दोबारा' शामिल होने की खबर पर हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में उन्होंने कहा, 'हम हुए ही कहां थे? हम साथ हैं।' यह बयान न केवल उनकी वफादारी को दर्शाता है, बल्कि भाजपा के प्रति उनके अटूट समर्थन को भी रेखांकित करता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पवन सिंह का यह स्टैंड भाजपा के लिए बिहार में युवा वोटरों को लुभाने का बड़ा हथियार साबित होगा।